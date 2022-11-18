Лидера влиятельной исламской секты в Ингушетии приговорили к 9 годам

Мосгорсуд на заседании в четверг признал виновным в присвоении и растрате 18 миллионов рублей бывшего руководителя Фонда социального страхования России по Ингушетии Якуба Белхороева. 66-летний чиновник — лидер исламской секты баталхаджинцев, влиятельного религиозного братства, объединяющего около 20 тысяч человек.

До ареста в 2020 году Белхороев был депутатом ингушского парламента от "Единой России". Он был задержан на выходе из мечети в родовом селе Сурхахи. В задержании участвовали сотрудники ФСБ и главного следственного управления Следственного комитета. Его сразу перевезли в Москву, в подконтрольное ФСБ СИЗО "Лефортово".

Там Белхороеву два года не давали видеться с членами семьи, заявлял его адвокат. Защита просила перенести рассмотрение дела в Магас.

Как постановил суд, чиновник пять лет, по подложным документам, переводил на счета своих сообщников и членов семьи средства Фонда соцстраха. Утверждается, что он начислил себе около пяти миллионов рублей за не случившийся в реальности несчастный случай на производстве. Дома у него нашли пистолет и патроны. По делу осуждены ещё несколько человек, в том числе его бывшая жена, сын, дочь и садовник.

После ареста лидера был арестован ряд других баталхаджинцев, , — рассказывает Кавказ.Реалии. 12 членам братства предъявлено обвинение в создании террористического сообщества и теракте. В октябре 2022 года в Ингушетии задержали брата Якуба, председателя контрольно-счетной палаты республики Мустафу Белхороева. Он ранее жаловался на пытки со стороны сотрудников правоохранительных органов. В ноябре у членов секты прошли новые обыски и задержания. Их родственники утверждают, что им подкинули оружие и наркотики.

В ноябре за членов братства вступился глава Чечни Рамзан Кадыров, с которым баталхаджинцы поддерживают близкие отношения. "Для меня Белхороевы, последователи достопочтимого Батал-Хаджи, всегда были и будут близкими братьями", - заявил он в своём телеграме.