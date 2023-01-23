Лидеру "Совета матерей и жён" Ольге Цукановой не дали вылететь в Москву

Лидера "Совета матерей и жен" Ольгу Цуканову, которая в воскресенье вечером была задержана в аэропорту Самары, отпустили из полиции, но вылететь в Москву не дали и выписали повестку к следователю по делу о дискредитации российской армии. Об этом Цуканова рассказала местным журналистам.

Цуканова опубликовала кадры из отделения полиции, на которых видно, как полицейские не пропускают её через зарешеченную дверь. В отделении, по её словам, она провела три часа, полицейские оскорбляли её и отобрали телефон. Сообщается, что из отделения полиции активистку увезли в больницу.

На видео, записанном после освобождения, она рассказала, что у них есть "более 700 заявлений от матерей пленных, пропавших без вести, а также срочников", которые они собирались 23 января подать в военную прокуратуру и генеральную прокуратуру в Москве, но "их не выпускают из Самарской области". Цукановой вручили повестку в полицию на 23 января. До самого освобождения у отделения полиции стояли десятки людей и требовали допустить к Цукановой адвоката, сообщает Idel.Реалии.

Ольга Цуканова должна была в воскресенье вылететь из Самары в Москву, где собиралась обратиться в правоохранительные органы в связи с судьбой пленных, срочников и пропавших без вести во время боевых действий в Украине.

В начале декабря сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Цукановой, когда она ехала в Москву. Машину обыскали на предмет наркотиков. По словам Светланы Беловой, также активистки "Совета", которая тогда была в машине с Цукановой, во время поисков полицейские якобы нашли два пистолета. После этого женщин доставили в отдел, где продержали ещё шесть часов.

Ранее социальная сеть "ВКонтакте" заблокировала группу общественного движения "Совет матерей и жён военнослужащих". Причиной блокировки стало требование генеральной прокуратуры России.

"Совет матерей и жен" создали родственницы мобилизованных на войну против Украины. Они несколько раз обращались к президенту Владимиру Путину.

25 ноября Путин провёл встречу с матерями тех, кто, как утверждается, воюет против Украины. На неё не позвали ни "Совет матерей и жён", ни Комитет солдатских матерей. Как выяснили независимые издания, большинство приглашённых туда были чиновницами "Единой России" и местных администраций.