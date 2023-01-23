Лидеру "Совета матерей и жён" Ольге Цукановой не дали вылететь в Москву

Лидера "Совета матерей и жен" Ольгу Цуканову, которая в воскресенье вечером была задержана в аэропорту Самары, отпустили из полиции, но вылететь в Москву не дали и выписали повестку к следователю по делу о дискредитации российской армии. Об этом Цуканова рассказала местным журналистам.
Цуканова опубликовала кадры из отделения полиции, на которых видно, как полицейские не пропускают её через зарешеченную дверь. В отделении, по её словам, она провела три часа, полицейские оскорбляли её и отобрали телефон. Сообщается, что из отделения полиции активистку увезли в больницу.
На видео, записанном после освобождения, она рассказала, что у них есть "более 700 заявлений от матерей пленных, пропавших без вести, а также срочников", которые они собирались 23 января подать в военную прокуратуру и генеральную прокуратуру в Москве, но "их не выпускают из Самарской области". Цукановой вручили повестку в полицию на 23 января. До самого освобождения у отделения полиции стояли десятки людей и требовали допустить к Цукановой адвоката, сообщает Idel.Реалии.
Ольга Цуканова должна была в воскресенье вылететь из Самары в Москву, где собиралась обратиться в правоохранительные органы в связи с судьбой пленных, срочников и пропавших без вести во время боевых действий в Украине.
В начале декабря сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Цукановой, когда она ехала в Москву. Машину обыскали на предмет наркотиков. По словам Светланы Беловой, также активистки "Совета", которая тогда была в машине с Цукановой, во время поисков полицейские якобы нашли два пистолета. После этого женщин доставили в отдел, где продержали ещё шесть часов.
Ранее социальная сеть "ВКонтакте" заблокировала группу общественного движения "Совет матерей и жён военнослужащих". Причиной блокировки стало требование генеральной прокуратуры России.
"Совет матерей и жен" создали родственницы мобилизованных на войну против Украины. Они несколько раз обращались к президенту Владимиру Путину.
25 ноября Путин провёл встречу с матерями тех, кто, как утверждается, воюет против Украины. На неё не позвали ни "Совет матерей и жён", ни Комитет солдатских матерей. Как выяснили независимые издания, большинство приглашённых туда были чиновницами "Единой России" и местных администраций.
- Ольга Цуканова — мать 20-летнего срочника, который служит в Астраханской области. Его, по словам матери, уже дважды пытались отправить в Украину, предварительно сменив его статус со срочника на контрактника в воинской части. Пытаясь не допустить этого, Цуканова вместе с другими матерями организовала "Совет матерей и жён". Участники движения не придерживаются резко антивоенных позиций, но рассказывают о многочисленных нарушениях в ходе мобилизации: об отправке необученных мобилизованных и солдат-срочников на передовую, перебоях с поставками обмундирования и экипировки, а также о проблемах с жилищными условиями и питанием.
- "Совет матерей и жён" связан с общественным объединением "Общенародный союз возрождения России" под руководством Светланы Лады-Русь (Пеуновой), находящейся в розыске и заочно арестованной по обвинению в мошенничестве.
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