Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Лидеры ЕС не договорились о передаче Украине российских активов

Слева направо: глава Еврокомиссии, глава Евросовета и премьер-министр Дании
Слева направо: глава Еврокомиссии, глава Евросовета и премьер-министр Дании
Слушать
2 мин.
Аудио создано при помощи технологий искуственного интелекта

На встрече в Копенгагене лидеры ЕС не смогли достичь прогресса в обсуждении использования замороженных в Европе российских активов на сумму 140 миллиардов евро для помощи Украине, сообщает Financial Times.

Бельгия потребовала разделить риски с другими странами Евросоюза и обеспечить правовую защиту на случай исков со стороны Москвы. Франция и Люксембург также выразили опасения по поводу правовых последствий.

Остальные лидеры в целом согласились с принципом использования средств, но поручили Еврокомиссии проработать юридические и финансовые детали. По данным Financial Times, масштаб этой работы делает маловероятным представление готового предложения уже к следующему саммиту в Брюсселе через три недели.

Параллельно вопрос передачи российских активов обсуждался на онлайн-встрече министров финансов "Группы семи". Представители стран ЕС в объединении пытались убедить партнёров также подключиться к инициативе. Politico отмечает, что Европейский Центробанк опасается падения доверия к евро, но шаги навстречу со стороны США и Японии могли бы смягчить последствия.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал идею передачи Украине 140 миллиардов евро через механизм бескупонных облигаций и репарационного кредита.

30 сентября президент России Владимир Путин в свою очередь подписал указ о новом порядке продажи федеральных активов. По данным Bloomberg, Россия готова национализировать и быстро распродать иностранные активы в ответ на возможное изъятие своих средств за рубежом.

Дроны в Подмосковье
Embed
Дроны в Подмосковье

No media source currently available

0:00 0:24:37 0:00

Дроны в Подмосковье

Белгород без света


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG