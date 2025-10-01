Лидеры ЕС обсуждают "стену дронов" и российские активы

Лидеры ЕС на неформальной встрече в Копенгагене обсуждают ситуацию с безопасностью на фоне недавних случаев нарушения воздушного пространства стран ЕС предположительно российскими беспилотниками, а также обнаружения неизвестных беспилотников над объектами критической инфраструктуры в Дании, Германии и ряде других стран.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Европа сейчас имеет дело "с наиболее опасной и сложной ситуацией с окончания уже не Холодной, а Второй мировой войны". Датские власти расследуют недавние появления дронов над аэропортами Копенгагена и других городов как "гибридную атаку" и не исключают причастности к ней России, хотя прямо и не выдвигают обвинений.

Германское издание Der Spiegel 1 октября пишет о том, что неизвестные беспилотники, замеченные на прошлой неделе в земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии, вероятно, вели слежку за важными объектами инфраструктуры. В частности, они пролетали над территорией военно-морской верфи, электростанцией, портом в городе Киль и резиденцией земельного парламента. Дроны были замечены также над Кильским каналом, соединяющим Балтийское и Северное море. Министр внутренних дел федеральной земли Сабина Зюттерлин-Вак заявляла, что власти расследуют пролёт дронов в том числе на предмет возможного шпионажа и диверсии. Дроны были замечены также в городе Росток. Кто ими управлял, пока не установлено.

На встрече в Копенгагене в частности обсуждается выдвинутая Еврокомиссией идея создания так называемой "стены дронов" на восточных рубежах ЕС. Ряд лидеров стран ЕС выразили поддержку этой идее, которая предусматривает широкое развёртывание систем защиты от вторжения беспилотников. Пока неясно, из каких источников будет финансироваться эта инициатива.

На встрече также обсуждается идея Еврокомиссии об использовании российских замороженных активов в качестве обеспечения так называемого репарационного кредита, который будет выдан ЕС Украине. Предполагается, что он будет погашен после того, как Украина получит от России компенсацию за разрушенное в ходе войны, после чего Россия сможет получить назад свои активы, замороженные в ЕС. Если же Россия откажется платить, ей не вернут активы. В Еврокомиссии подчёркивают, что технически это не является конфискацией активов. Ряд стран ЕС, в том числе Франция и Бельгия, в которой заморожена большая часть российских активов в Евросоюзе, однако, по-прежнему выражает сомнения относительно легальности этой схемы.



