НАТО усиливает военное присутствие в Балтийском море

НАТО усиливает своё военное присутствие в Балтийском море, направляя зенитный фрегат и дополнительные разведывательные средства в ответ на нарушение российскими истребителями воздушной границы Эстонии и серию проникновений дронов в воздушное пространство Дании.

В воскресенье неидентифицированные дроны в очередной раз были замечены возле военных объектов Дании. Ранее на этой неделе несколько дронов появились вблизи аэропортов и критической инфраструктуры страны. Копенгагенский аэропорт, самый загруженный в северных странах, из-за дронов был временно закрыт на несколько часов в понедельник. В последующие дни закрывались ещё пять небольших гражданских и военных аэропортов.

19 сентября три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии на 12 минут, после чего их перехватили итальянские истребители НАТО, участвующие в патрулировании Балтийского моря. Согласно сообщениям в СМИ, представители стран НАТО дали понять российским дипломатам, что в случае нового нарушения воздушных границ Североатлантического союза российскими боевыми самолётами, они могут быть сбиты.

В НАТО сообщили, что будут осуществлять "ещё более усиленное наблюдение с использованием новых многоцелевых средств в регионе Балтийского моря". В числе новых ресурсов — платформы для разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также как минимум один зенитный фрегат. Представитель альянса не уточнил, какие страны предоставляют эти средства.

Новые силы будут поддерживать миссию НАТО "Балтийский страж", запущенную в январе после серии инцидентов, когда были повреждены подводные кабели электропередач и телекоммуникации и газопроводы в Балтийском море. Для защиты критической инфраструктуры страны НАТО уже развернули фрегаты, патрульные самолёты и морские дроны.

В сентябре также была запущена миссия "Восточный страж", направленная на укрепление обороны восточного фланга Европы после проникновения десятков российских беспилотников в воздушное пространство Польши.

Россия заявляет, что её беспилотники "не планировали атаковать цели в Польше", а истребители в эстонское воздушное пространство не вторгались, а выполняли полёт, не нарушая ничьих границ.







