"Лиман дороже бензина". Соцсети – о Путине и съезде "Единой России"

В соцсетях обсуждают съезд "Единой России", на котором Дмитрий Медведев и Рамзан Кадыров остались без мест в списке партии на предстоящих осенью парламентских выборах.

Отдельного внимания удостоилось выступление на съезде Владимира Путина, который станет главным лицом партии во время предвыборной кампании – впервые за 20 без малого лет.

Федеральный список "Единой России" на выборах возглавили министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченная по правам человека Мария Львова-Белова, "военкор" ВГТРК Евгений Поддубный и начальник главного штаба "Юнармии" Владислав Головин.

Путин во время съезда назвал "новой элитой" России участников войны против Украины, а затем зрителям российского ТВ показали его большое интервью "придворному" корреспонденту Павлу Зарубину, в котором глава государства признал наличие кризиса с топливом в России и снова заявил, что российские военные наступают на всех участках фронта в Украине.

В соцсетях гадают, поможет ли весь этот набор пиар-усилий спасти падающие рейтинги Путина и его партии, и смеются над Дмитрием Медведевым, который, по слухам, очень хотел вернуться "в обойму" высшей номенклатуры, но вновь потерпел неудачу.

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Shamil Shamil

Путин приехал сегодня на съезд "Единой России" и заявил, что у страны хватает сил, средств и политической воли.

Телекамеры на этих словах показали заснувшего в зале Медведева.

Александр Морозов

Путин наконец развернуто выступил (и на съезде ЕР, и для населения по ТВ, ответив на вопросы Зарубина). Он повторил то, что хорошо известно: 1) он будет вести войну пока не захватит "Донбасс и Новороссию" + рассчитывает оставить за собой "буферную зону" в Сумской и Харьковской областях, 2) прекращение огня он отвергает, ссылаясь на бесплодность Минских соглашений, 3) предложение взаимно прекратить обстрелы объектов и городов вне зоны фронта отвергает, 4) "все идет хорошо, на фронте одни успехи".

Однако вот что обращает внимание.

1) Он продолжил свою риторическую практику перечислять какие-то подробности штурмовых операций (95 процентов Константиновки взято, осталось 149 дворов взять еще в каком-то поселке, плацдарм ВСУ на левом берегу Оскола сокращен до 2 км - и так далее). А эта риторическая практика вызывает сейчас бурю негодования среди "патриотов".

2) никакой интонации перехода к "священной войне". Хотя этого многие и ждут. То есть Путин предлагает просто инерционно сидеть в той же стратегии.

3) то есть смысл его выступления: буду просто рутинно воевать, как воевал.

Путин не слышит свою же лоялистскую среду

Хорошей новостью тут является то, что Путин не слышит свою же лоялистскую среду. Она ждет от него какого-то убедительного ответа на заявления разных персонажей от лица разных сегментов: Боня - Касперская - Мархаев - Лунин и т.д. и т.д. Никакой развилки он не видит, никакого "окна возможностей" тоже. Он не слышит и "население". Которое громко задает вопрос, а где же ПВО. У него дежурный, малоизобретательный ответ: ПВО будет, я дал поручение производить. Бензинового кризиса нет, - сказал он. - Разговоры о нем направлены на "раскол общества". Это означает, только то, что как и все одряхлевшие диктаторы, загнавшие себя в тупик, он будет требовать преследовать за "паникерство", ФСБ будет следить за "расколом общества".

Кирилл Мартынов

Путин провел целых три публичных мероприятия. Такая многословность связана с прошедшим съездом "Единой России", где окончательно оформился лозунг "голосуйте за партию войны, да и куда вы денетесь".

Речь на съезде Путина была консервой, подготовленной заранее, а вот "экстренное совещание по топливу" и "личное интервью Зарубину" - это способы упаковать консерву, чтобы россиянам было не так обидно, что диктатор вообще не вспоминает про то, что происходит в стране. В одном из утренних эфиров сегодня дорогие ведущие развернули эту метафору так: сосиску добавляют в доширак.

Задача продемонстрировать единство партии и народа была, впрочем, решена крайне посредственно. В топ-5 федерального списка "Единой России" два прямых участника войны: военкор Поддубный и военный преступник Головин, который теперь занят "Юнармией". Номером один назван Лавров, отвечающий за нанесение превентивных словесных ударов по бессчетным врагам.

Пять лет назад, когда в Кремле только готовились к движухе, список возглавлял Шойгу - распиаренный министр обороны, все заместители которого по совпадению оказались ворами, а сам он не смог предоставить Пригожину снаряды; то есть незаменимых у них в этом вопросе нет, не считая вождя.

Предвыборная агитация "Единой России" представляет собой графический портрет молодого Путина с подписью "Быть Za Путина базовый минимум!". Он же максимум: интеграция затухающей Z в предвыборную кампанию с участием хедлайнеров-боевиков - это агитация, построенная вокруг преимуществ продолжения войны. Очевидно, что "Единая Россия" это делает в результате личного решения Путина, иначе бы она сосредоточилась на крепком хозяйствовании и поддержки сирот. Война непопулярна, но ее в сентябре будут продавливать через УИКи.

"Экстренное совещание по топливу" прошло в жанре шапито: Путин делал вид, что он в курсе, есть ли бензин на разных заправках (амплуа "ночной таксист"), и рассуждал о том, что правительство уже работает над проблемой, а оно у нас компетентное и все будет в порядке. Никакой необходимости проводить такое совещание в воскресенье кроме съезда не было, и к тому же его экстренность под большим вопросом.

Наконец, в жанре застольных бесед с Зарубиным, Путин сел перед телесуфлером, установленным за спиной пропагандиста, и долго перечислял населенные пункты, которые танковыми клиньями прямо как в ходе операции "Багратион" наши ударные армии берут в эту минуту. Над Малой Токмачкой зря смеялись (кроме того, что там множество людей погибло): у Путина в голове одни Токмачки.

Он часто путает их названия, как перепутал реку Оскол и город Старый Оскол, находящийся в глубоком российском тылу, но именно у "реки Старый Оскол", по Путину, сейчас происходит окружение и решительный разгром противника. До "западной границы Купянска" осталось 2-3 километра, хотя несколько раз Герасимов уже докладывал, что город взят (но доложит еще не раз). Наконец, Путин стоит у ворот Сум и приценивается, не взять ли ему город: как, впрочем, стоит он и у ворот Славянска, а в Лимане осталось взять всего 149 домов или точнее их руин.

Это оживленное чтение с суфлера должно было продать гражданам такую картину: Лиман дороже бензина; у вас есть уникальный шанс наблюдать за наступательными операциями масштаба Второй мировой, не вставая с дивана; если же нужен новый диван, то есть уникальный шанс подписать контракт с российской армией и обнулиться, но диван как настоящий мужик добыть; жаловаться тут не на что, а надо еще немного потерпеть, пока СВО идет по плану пять лет.

Граждане хотят на ручки

Но гражданам не нужен Лиман. Даже Сергею Собянину не нужен, второму номеру в федеральной пятерке. Граждане хотят на ручки. Поэтому политтехнологически скверно прозвучала магистральная идея этой речи: "нам предлагали отказаться от дальнобойных ударов, но мы не хотим помогать киевскому режиму".

Олег Пшеничный

Да, со Старым Осколом у Бонапарта Путина неловко вышло. Российской армии, говорит, осталось два километра до окружения украинцев [в местности, которая находится внутри Белгородской области в 120 км от украинской границы].

А Купянск-то опять почти взят. Как тебе такое, слабак Зеленский?

Екатерина Шульман

Не то, что президента первым номером в списке ЕР не будет (о чем были смутные разговоры), но даже и Медведев не пошел (или не послали). Возглавляет список Лавров, а дальше в первой пятерке Собянин, Поддубный, Львова-Белова и какой-то комсомолец из Юнармии. Базовый минимум такой минимум.

UPD: Головин из Юнармии таки участник войны, и даже лишился ноги в Мариуполе (по официальной версии)

Тут интересно: на сторонний взгляд список никак не выглядит пацифистским, но заметим, что прямо военных там нет, как нет и непосредственных участников СВО (военкор - это всё же не комбатант, несмотря на всё размытие границ между ними). Что до Лаврова, то сейчас, конечно, первая мысль - как бы он не помер во время избирательной кампании или сразу после (материалы агентства ТАСС под заголовками "Лавров рассказал, что не жалуется на здоровье и спит по ночам" такие опасения не то, что рассеивают, а скорее усиливают). Но много лет подряд он был третьим во всех рейтингах доверия политикам - после Путина и Шойгу. Тройка эта символизировала стойкое доверие граждан к государственной власти в её символистическом, военном и внешнеполитическом выражении. Как сейчас дела обстоят, сказать трудно, ибо и Шойгу нет, и рейтингов нет: ВЦИОМ рейтинг доверия политикам с открытым вопросом ("Кому доверяете?") как перестал публиковать в апреле, так и не собирается возобновлять. В закрытом вопросе ("Доверяете ли вы такому-то?") никакого Лаврова нет, его гражданам не предлагают (почему, кстати? в последнем апрельском открытом опросе сами респонденты его называли, и был он наравне с Мишустиным).

Глеб Черкасов

В 20 местах прочел указание на то, что Дмитрий Медведев не вошел в федеральную часть списка "Единой России". На этом основании делаются схожие выводы о некоем ослаблении позиций.

В 2021 году Дмитрий Медведев также не вошел в федеральную часть списка "Единой России". Ничему не помешало.

Ivan Phillipov

Я искренне ненавижу Владимира Путина. но при этом я все-таки всегда отдавал должное его политическому чутью и умению выскальзывать из всяких проблемных ситуаций. все-таки не просто так "человек" 26 лет страной управляет.

Но вчерашнее выступление на съезде "Единой России" и последовавшее за ним интервью Павлу Зарубину эту мою веру всерьез подорвало. потёк дед. иначе просто никак не скажешь.

Потек дед, иначе не скажешь

В реалиях 2026 года, когда на фронте тупик и мясорубка, страна стоит в очередях за бензином, ракеты и беспилотники ежедневно бьют по НПЗ и военным заводам, а Крым почти стал островом. в этих реалиях брать тонущую самую непопулярную партию в стране и делать Путина её лицом, намертво связывая её с президентом — это необъяснимое решение, которое принять мог только "человек", живущий в параллельной реальности.

А про интервью даже писать стыдно, там натурально ничего кроме вранья нет. особенно про военные успехи. и Купянск опять оказался не взятым, хотя сам же Путин его "брал" еще в декабре прошлого года. и Сумы уже буквально послезавтра российская армия возьмет, и Оскол со Старым Осколом старый маразматик перепутал...

Всё это, как мне кажется, новость хорошая. позавчера тонула только "Единая Россия", а теперь тонуть она будет вместе с рейтингом Владимира Путина. потому что от выступления его ох*ели не только либералы (мы привыкли), но и пассионарные патриоты.

Abu-Halid Tumso

На днях в Москве прошёл очередной ритуал российской власти, а именно, съезд партии "Единая Россия". Царь вновь убедил бояр, что победа обязательно близка, хоть всё в стране становится только хуже.

В ритуале участие приняли также верные холопы из оккупированной Чечни. Получить местечко на такого рода мероприятиях, где можно лицезреть царя, для них событие грандиозного масштаба. То, что для чеченцев мерзость и позор, для манкуртов - праздник.

Кадырова на съезде партии не было. Угадайте, почему.

Невзоров

Не все еще в РФ прониклись ощущением полной безнадеги. Где-то по щелям сидят ожидающие чуда тупицы. Они до сих пор не веруют в то, что кошмар восторжествует и станет нормой. Но "Сплющится мозг их, и как фарш полезет из ушей их". В стилистике зрелого гитлеризма, с невиданной помпой открылся съезд "единой россии". В буфете можно было тяпнуть стаканчик не только украинской, но и иноагентской крови. Партийцы заслушали обычную трепотню путина. При звуках его голоса никого не вырвало. Никто не ржал. Все грозно хмурились; все готовились дать отпор Западу и решительно отстыковаться от порочного человечества. Конечно, забавно будет послушать этих благоговейных "делегатов". Скоро каждому из них предстоит ныть и выдумывать фантастические оправдания своего участия в "ЕР". Этот процесс затмит все комик-шоу.

Сергей Шмидт

"На съезде партии "Единая Россия" в Москве представили агитационный плакат с изображением президента и слоганом: "Быть за Путина — базовый минимум".

Хотелось бы послушать тех братанов-ватанов, что уверенно утверждали, что все идиоты и враги уехали.

P.S. Для молодежи, наверное, сократят до "Путин это база".

Ну про "Быть за Путина - бензиновый минимум", думаю, обыграют и без меня.

Игорь Комиссаров

Как устроить пожар и превратить его в повод для героизма

На сегодняшнем съезде "Единой России" развернулась драма, достойная лучших образцов политического пафоса. Услышав заявление Дмитрия Медведева - который, на минуту, не просто партийный функционер, а председатель "Единой России" - о том, что страна "впервые в новейшей истории проводит выборы в условиях боевых действий", невольно начинаешь оглядываться в поисках внешнего источника этого "форс-мажора".

Судя по торжественной риторике, боевые действия подаются как некое стихийное бедствие - вроде наводнения или внезапного вторжения рептилоидов. Они будто возникли из ниоткуда, а партия и государство теперь вынуждены проявлять исключительное мужество, просто чтобы обеспечить базовую электоральную процедуру. И, разумеется, никто внутри системы к этому "сценарию" отношения не имеет - всё как-то само закрутилось, исключительно к удивлению участников съезда.

Далее на сцену вышел главный архитектор этого геополитического курса и пообещал, что "все социальные обязательства будут безусловно выполнены", а любые проблемы, включая атаки на инфраструктуру, будут решены. Логика выстраивается безупречно: сначала создать условия, при которых приграничные и тыловые территории становятся регулярными зонами риска, а затем демонстративно эти последствия "героически преодолевать".

Возникает образ человека, который поджёг собственный дом, а затем с важным видом пытается его потушить из садового шланга под аплодисменты публики. И пока на съезде звучат овации, в реальности происходят куда менее торжественные события наподобие вчерашнего прилета БПЛА по военному заводу в Волгограде. В финале - разрушения, раненые, погибшие и пропавшие под завалами. Или как в Иркутской области по распоряжению губернатора сегодня на заправки прибыли усиленные наряды полиции для предотвращения беспорядков и спекуляции бензином и соляркой. Но на трибуне это подаётся просто как очередной пункт в списке "успешно решаемых задач".

Отдельной строкой идёт обещание заняться демографией и укреплением традиционных ценностей. На пятый год конфликта, в условиях масштабного оттока и потерь трудоспособного мужского населения, эта задача звучит особенно символично. Возникает ощущение, что демографию планируют восстановить усилием политической воли - почти как почкованием.

В итоге складывается идеальная формула пятилетки: руководство страны сначала создаёт кризисы, а затем с трибун героически объявляет их преодоление. Главное не паниковать и сохранять оптимизм и веру в счастливое будущее. Если не в этой, так хоть в той, загробной жизни.