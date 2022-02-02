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Археология

Лицензия на убийство. Эфир в 18:05

Юрист Вадим Ткаченко – о том, вернут ли в России смертную казнь

В России снова заговорили об отмене моратория на смертную казнь – глава Конституционного Суда Валерий Зорькин назвал его несоответствующим национальному правосознанию. Учитывая, что власть решительно порывает с европейскими институтами и ценностями: вернется ли в страну смертная казнь? Имеет ли государство право убивать своих граждан, и поможет ли это в борьбе с преступностью?

Гость в студии – Вадим Ткаченко, юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube. Эфир в 18:05.

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