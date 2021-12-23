Парламент Казахстана принял закон об отмене смертной казни

Сенат Казахстана принял закон, который исключил из Уголовного кодекса наказание в виде смертной казни. Об этом говорится на сайте верхней палаты парламента страны.
После изменений в законодательство, смертную казнь всем осужденным заменят на пожизненное заключение.
Наказание в виде смертной казни предусматривалось в 17 статьях Уголовного кодекса Казахстана. В частности, такой приговор можно было получить за терроризм и особо тяжкие преступления, совершённые в военное время, а также за посягательство на жизнь президента страны и на жизнь первого главы государства Нурсултана Назарбаева.
Однако с 2003 года в стране действовал мораторий на смертную казнь. Это означает, что суды приговаривали к смертной казни, но она могла быть исполнена только в случае отмены моратория. Последний такой приговор вынесли в 2016 году Руслану Кулекбаеву, которого признали виновным в совершении теракта в Алматы. В результате стрельбы в центре города погибло 10 человек.
Закон о запрете такой меры наказания президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал еще в январе. Так страна ратифицировала международный договор, запрещающий использование смертной казни в стране в мирное время.
- Мораторий на смертную казнь действует в большинстве стран СНГ. Единственная страна, где казнь применяется – это Беларусь, причем гуманные методы в законодательстве не предусмотрены. С 1990 года в Минске были расстреляны более 400 приговорённых.
- В России мораторий действует с 1996 года. С тех пор такие приговоры не выносятся и не приводятся в исполнение.
- Смертная казнь предусмотрена в законодательствах 58 стран, но в большинстве из них ее не приводят в исполнение. В США используют смертельную инъекцию, в некоторых штатах до сих пор сохраняется электрический стул. В Китае также используют инъекцию, но для особо тяжких преступлений (убийств, наркоторговли) предусмотрен только расстрел.
- Самый жестокий, по мнению международных правозащитных организаций, способ казни предусмотрен в Саудовской Аравии. Это единственная страна в мире, где законодательно закреплено обезглавливание.
- Чаще всего казнь применяется в Китае. По подсчетам Amnesty International, здесь казнят более 15 тысяч человек ежегодно. Часто – за коррупцию.
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