В Литве белорусские политэмигранты смогут получить "паспорт иностранца"

Литва будет выдавать живущим в ней гражданам Беларуси так называемые "паспорта иностранцев". Эта мера будет применяться к тем белорусам, которые подвергались репрессиям у себя на родине и не могут вернуться в страну, чтобы обновить документы. Таких людей в Литве сейчас живёт около тысячи.

Литовские власти приняли такое решение после того, как в начале сентября Беларусь объявила, что её граждане, живущие за границей, больше не смогут оформлять документы в посольствах и консульствах по месту пребывания. Новые паспорта и доверенности теперь можно оформить только в самой стране. При этом оппозиционно настроенным белорусам поездка в страну может грозить арестом. Таким образом, после истечения срока действия своих паспортов белорусские политэмигранты могут стать нелегалами в странах, где они находятся.

Как рассказала белорусской службе Радио Свобода глава департамента миграции Эвелина Гудзинскайте, "паспорт иностранца" - проездной документ, выдаваемый на основании разрешения на временное проживание на срок его действия. По её словам, возможность получить такое удостоверение была и раньше, но почти не использовалась. В новых обстоятельствах за "паспортом иностранца" смогут обратиться как те белорусы, которых преследуют на родине, так и те из них, кому необходимо оформить документы на родившихся в Литве детей.

Гудзинскайте подчеркнула, что оформление "паспорта иностранца" может занять всего пять дней, но просителям необходимо заранее подать заявки для проверки. В пакет документов должны входить свидетельства о преследованиях, объясняющие, почему заявитель не может поехать за новым паспортом на родину.