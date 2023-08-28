Польша и страны Балтии потребовали, чтобы ЧВК "Вагнер" покинула Беларусь

Польша, Литва, Латвия и Эстония потребовали от властей Беларуси немедленно вывести из страны всех размещённых там бойцов ЧВК "Вагнер". Об этом сообщил на пресс-конференции министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский. Утром в понедельник в Варшаве прошла встреча глав МВД Польши и стран Балтии, посвящённая ситуации с "Вагнером".

Каминьский заявил, что присутствие в Беларуси нескольких тысяч вооружённых наёмников представляет опасность как для граждан страны, так и для всего региона. По словам министра, государства Евросоюза не исключают "инцидентов военного характера" с участием "вагнеровцев". В этом случае, сказал Каминьский, Польша и страны Балтии готовы полностью закрыть границы с Беларусью.

Кроме того, Каминьский указал, что в последнее время на границах со стороны Беларуси увеличились скопления нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть на территорию стран Евросоюза. Министры также требуют от режима Лукашенко вернуть их в страны происхождения и не усугублять миграционный кризис.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что страны договорились о едином реагировании в случае фиксации критических инцидентов. Сейчас Вильнюс рассматривает возможность закрыть ещё два пограничных перехода между Беларусью и Литвой: Лаворишкес и Райгардас. С 18 августа Литва уже закрыла два из шести КПП на белорусской границе, Шумскас и Тверячюс.

Наёмники ЧВК "Вагнер" начали прибывать в Беларусь после попытки мятежа в России в конце июня. Белорусские власти сообщили, что они будут обучать белорусских военных. Вагнеровцы прибывают в Беларусь без тяжёлой бронетехники. Их основной лагерь расположен в Могилёвской области.

Польша и страны Балтии принимают меры для укрепления охраны границ с Беларусью. Польша строит там дополнительные защитные сооружения и увеличивает военное присутствие. Страна намерена довести число пограничников до 10 тысяч. Погранслужба Латвии объявила о переходе на усиленный режим. Ведомство заявило о растущем числе попыток незаконного пересечения границы и обвинило белорусский режим в попытках дестабилизировать ситуацию.

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