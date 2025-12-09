Литва объявила режим ЧС из-за запускаемых из Беларуси шаров

Литва объявила режим чрезвычайной ситуации на территории всей страны из-за запускаемых из Беларуси воздушных шаров с контрабандой, пишет LRT.

Литовские власти считают, что метеозонды представляют угрозу интересам национальной безопасности: они создают угрозу гражданской авиации и нарушают работу аэропорта Вильнюса. Из-за этого, как подчеркивают в МВД Литвы, становится невозможной перевозка пассажиров и грузов воздушным транспортом, что наносит финансовый и репутационный урон.

Режим чрезвычайной ситуации, по данным МВД, позволит ведомствам теснее координировать действия и при необходимости привлекать военные подразделения. Ведомство уверяет, что это не создаст неудобств, поскольку применяемые меры "будут точечными, пропорциональными и направленными исключительно на организаторов и исполнителей незаконной деятельности".

Конфликт Литвы с Беларусью начался в октябре 2025 года – из-за десятков метеозондов с контрабандными сигаретами, которые летели из Беларуси, иногда их количество превышало несколько десятков за раз, отмечает "Настоящее Время". Из-за метеозондов, создающих помехи авиадиспетчерам, Литва вынуждена была несколько раз закрывать аэропорт Вильнюса (он находится в 25 км от границы с Беларусью). Глава МВД Литвы Владислав Кондратович говорил, что армия пытается сбивать метеозонды с помощью дронов, но пока ни один не был сбит.

Чтобы остановить поток метеозондов, Литва в ноябре закрыла наземную границу с Беларусью. В ответ Александр Лукашенко подписал указ, который запретил передвижение по территории Беларуси грузовых автомобилей, зарегистрированных в Польше и Литве. Все фуры с регистрацией в Литве власти Беларуси с этого момента не выпускают из страны (ранее их отправили "под охрану" на стоянки вблизи границы), несмотря на то, что 20 ноября пограничные ведомства двух стран заявили о возобновлении работы двух пограничных переходов.