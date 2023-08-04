Франция отказала в убежище отказавшемуся воевать офицеру РФ

Франция отказала в убежище российскому офицеру Фархаду Зиганшину, который отказался ехать на войну в Украине и эмигрировал в Казахстан. Об этом сообщает "Сота".

По данным "Соты", 23-летнему Зиганшину отказали из-за недостаточного "оппозиционного стажа". Для получения убежища МИД Франции требует, чтобы он составлял не менее десяти лет, утверждает "Сота".

Франция признала право россиян, отказавшихся воевать в Украине, на политическое убежище 20 июля 2023 года. Согласно постановлению суда, убежище во Франции могут получить россияне, уехавшие из страны под угрозой мобилизации, или мобилизованные, которые отказались воевать и дезертировали из армии. Для подтверждения статуса необходимы документальные доказательства.

Однако в постановлении нет требований к "оппозиционному стажу" или "публичному осуждению российского вторжения" – "Сота" называет их "негласными".

По рассказу Зиганшина, в сентябре 2022 года он находился в процессе увольнения, но с началом мобилизации его вызвали на службу и приказали обучить новобранцев, а потом отправиться с ними на войну. Документов об этом ему не показали, отмечает офицер.

Сразу после этого Зиганшин уехал в Казахстан. Через месяц на него завели уголовное дело по статье об оставлении части, а в ноябре объявили в общероссийский розыск. По словам Зиганшина, он "очень надеялся на Францию" и даже начал учить французский язык. После отказа в убежище сдаваться он не намерен и продолжит призывать сослуживцев сложить оружие, цитирует его "Сота".