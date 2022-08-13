Литва поддержала предложение о запрете въезда россиянам в Евросоюз

Литва поддерживает решение властей Эстонии запретить россиянам въезд в страну. В МИД Литвы считают, что визовые ограничения действуют более эффективно, если они принимаются на всесоюзном уровне, сообщает издание BNS.

"Литва последовательно выступает за санкции против агрессивных государств и придерживается позиции, что ограничения работают более эффективно, если они применяются на уровне ЕС", – цитирует BNS заявление представителя МИДа.

Ранее Эстония объявила, что закроет границу для россиян с выданными страной шенгенскими визами. Это решение касается только виз, выданных Эстонией, и не затрагивает визы, выданные другими странами Шенгенской зоны. Однако на следующей неделе правительство намерено обсудить способы, как можно было бы запретить въезд всем гражданам России.

Чехия также поддержала призывы запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил, что Чехия будет добиваться консенсуса по этому вопросу на встрече глав МИД Евросоюза в конце августа в Праге. Такой запрет может быть включен в очередной пакет санкций ЕС против России.