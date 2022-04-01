Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Литва ввела санкции против российского телеведущего Артема Шейнина

Акции с требованием к России прекратить войну против Украины. Вильнюс, 2 марта 2022 года

Литва ввела финансовые санкции против телеведущего Первого канала Артема Шейнина. Об этом сообщает LRT со ссылкой на Службу расследования финансовых преступлений.

Власти арестовали квартиру площадью более 100 квадратных метров в курортном городе Паланга, которая принадлежит Шейнину и его супруге. Стоимость недвижимости по данным оценки 2014 года составила почти 60 тысяч евро. Отмечается, что на данный момент стоимость будет значительно выше.

  • США создали международную группу для поиска и ареста активов российской элиты на Западе. В нее вошли представители Австралии, Великобритании, Канады, Японии, Германии, Франции, Италии и Еврокомиссии, сообщает Министерство финансов США. Члены группы также получили список из 50 человек, на которых они должны сосредоточить свое внимание.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG