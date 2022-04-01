Литва ввела финансовые санкции против телеведущего Первого канала Артема Шейнина. Об этом сообщает LRT со ссылкой на Службу расследования финансовых преступлений.

Власти арестовали квартиру площадью более 100 квадратных метров в курортном городе Паланга, которая принадлежит Шейнину и его супруге. Стоимость недвижимости по данным оценки 2014 года составила почти 60 тысяч евро. Отмечается, что на данный момент стоимость будет значительно выше.