Le Figaro: во Франции арестовали две яхты миллиардера Алексея Кузьмичева

Во Франции арестованы две яхты, которые, по данным СМИ, принадлежат российскому миллиардеру Алексею Кузьмичеву, попавшему в санкционный список Евросоюза. Об этом пишет газета Le Figaro со ссылкой на источник в правительстве. Общая стоимость яхт оценивается в 90 миллионов евро.

Алексей Кузьмичев является одним из основателей инвестиционного консорциума "Альфа-Групп". После включения в санкционный список ЕС в связи с российским вторжением в Украину, Кузьмичев вышел из числа совладельцев банка.