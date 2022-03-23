Le Figaro: во Франции арестовали две яхты миллиардера Алексея Кузьмичева

Во Франции арестованы две яхты, которые, по данным СМИ, принадлежат российскому миллиардеру Алексею Кузьмичеву, попавшему в санкционный список Евросоюза. Об этом пишет газета Le Figaro со ссылкой на источник в правительстве. Общая стоимость яхт оценивается в 90 миллионов евро.
Алексей Кузьмичев является одним из основателей инвестиционного консорциума "Альфа-Групп". После включения в санкционный список ЕС в связи с российским вторжением в Украину, Кузьмичев вышел из числа совладельцев банка.
- 17 марта власти Испании задержали яхту Crescent ("Полумесяц"), которая, предположительно, принадлежит главе "Роснефти" Игорю Сечину.
- Ранее власти Майорки задержали яхту, принадлежащую российскому олигарху Александру Михееву, и судно, находившееся в ремонте на верфи в Барселоне и связанное с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым.
- 5 марта Власти Италии наложили арест на недвижимость российского бизнесмена Алишера Усманова и телеведущего Владимира Соловьева. Речь идет о двух виллах Соловьёва на озере Комо, а также о вилле Усманова на Сардинии.
- Также была арестована яхта владельца Volga Group Геннадия Тимченко и вилла в Тоскане бывшего депутата Госдумы Олега Савченко.
- 3 марта власти Германии арестовали в Гамбурге 156-метровую яхту Алишера Усманова. Стоимость яхты "Дилбар" оценивается в 600 миллионов долларов.
- США создали международную группу для поиска и ареста активов российской элиты на Западе. В нее вошли представители Австралии, Великобритании, Канады, Японии, Германии, Франции, Италии и Еврокомиссии, сообщает Министерство финансов США. Члены группы также получили список из 50 человек, на которых они должны сосредоточить свое внимание.
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