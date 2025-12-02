Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Литва в 2026 году планирует призвать в армию пять тысяч человек

Слушать
2 мин.
Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Министерство обороны Литвы со 2 января до 31 декабря 2026 года в планирует призвать в армию пять тысяч человек.

Структура призыва не будет однородной – почти четыре тысячи мужчин будут призваны на девятимесячную службу, 90 человек с необходимыми армии специальностями отслужат три месяца, ещё 450 человек будут призваны на три-четыре месяца, но по программам подготовки, которые продлятся три года. 650 человек в срок до 200 дней пройдут программу подготовки младших офицеров.

Литва – не единственная страна Европы, где проводят реформу вооруженных сил на фоне продолжающейся российской агрессии в отношении Украины. В Германии вернули воинский учет и обязательные медосмотры для всех 18-летних граждан.

Франция, где воинскую обязанность отменили почти 30 лет назад, ввела добровольную военную службу, чтобы удвоить численность резервистов в ближайшие десять лет. Набор стартует летом для 18 и 19-летних граждан.

Путин снова требует весь Донбасс
Embed
Путин снова требует весь Донбасс

No media source currently available

0:00 0:21:02 0:00

Путин снова требует весь Донбасс

Отставка Ермака

Аудионовости

События минувшего дня
Embed
События минувшего дня

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00

События минувшего дня

Новости Радио Свобода: итоговый выпуск


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG