Литва в 2026 году планирует призвать в армию пять тысяч человек

Министерство обороны Литвы со 2 января до 31 декабря 2026 года в планирует призвать в армию пять тысяч человек.



Структура призыва не будет однородной – почти четыре тысячи мужчин будут призваны на девятимесячную службу, 90 человек с необходимыми армии специальностями отслужат три месяца, ещё 450 человек будут призваны на три-четыре месяца, но по программам подготовки, которые продлятся три года. 650 человек в срок до 200 дней пройдут программу подготовки младших офицеров.



Литва – не единственная страна Европы, где проводят реформу вооруженных сил на фоне продолжающейся российской агрессии в отношении Украины. В Германии вернули воинский учет и обязательные медосмотры для всех 18-летних граждан.

Франция, где воинскую обязанность отменили почти 30 лет назад, ввела добровольную военную службу, чтобы удвоить численность резервистов в ближайшие десять лет. Набор стартует летом для 18 и 19-летних граждан.