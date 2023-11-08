Львова-Белова: 17-летнего Богдана Ермохина из Мариуполя отпустят из РФ

Военный комиссариат в Московской области прислал повестку с требованием встать на воинский учёт 17-летнему Богдану Ермохину, ранее вывезенному в Россию из оккупированного Мариуполя. Об этом сообщил сам Ермохин. Он занимает проукраинскую позицию и хочет уехать домой. При этом вскоре ему исполняется 18 лет и, по российским законам, он может подпасть под призыв в армию.

Уполномоченная по правам ребёнка в России Мария Львова-Белова в разговоре с Украинской службой Радио Свобода заявила, что призыв Ермохину не грозит, поскольку он учится в колледже и имеет отсрочку. Также она сказала, что подросток может вернуться в Украину, если у него есть такое желание, и что на будущей неделе в Россию должна приехать сестра Богдана и забрать его домой. По словам Беловой, сейчас готовятся документы для его выезда.

Ермохин - сирота, в Украине он жил в приёмной семье, а с 2021 года находился на попечении государства, поступив в Мариупольское высшее металлургическое профессиональное училище. После захвата Мариуполя российскими войсками его вывезли сначала в Донецк, а потом в санаторий "Поляны" в Подмосковье, подведомственный администрации президента России. Ему оформили российское гражданство, но он сохранил и гражданство Украины.

Ермохин многократно заявлял, что хочет вернуться в Украину. В марте он пытался бежать в Украину через Беларусь, но был задержан. Российские власти ссылаются на то, что, как несовершеннолетний, он не может сам решать, где ему жить.

Как пишет украинская служба Радио Свобода, в Подмосковье опеку над подростком оформила приёмная семья. При этом в Украине у него также есть официальный попечитель - двоюродная сестра. По словам адвоката Екатерины Бобровской, 28 августа Богдана приняла российская уполномоченная по делам ребёнка Мария Львова-Белова, и там его "под диктовку заставили написать заявление о том, что он хочет остаться в России до совершеннолетия". В разговоре с Радио Свобода Львова-Белова признала, что вскоре после этого Ермохин вновь выразил желание выехать в Украину. По её словам, она готова способствовать возвращению Богдана Ермохина к сестре.

Адвокат Ермохина ранее заявляла, что все попытки дать делу ход остаются без ответа, а после 18-летия, которое наступит уже в этом году, Богдана могут призвать в российскую армию.

Ермохин заявляет, что поддерживает Украину. "Просто хочется домой. Просто знать, что завтра все в моей жизни будет, как раньше, но такого не будет. Когда летит снаряд, в ответ летит моя ненависть к врагу. И с каждой слезой украинцев она усиливается. И только попробуйте меня не отпустить!" - пишет он в соцсетях.