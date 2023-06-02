Захватить территорию и заменить людей

Принудительно переместить граждан с одних территорий на другие. Теперь это позволяет Закон РФ "О военном положении". Фактическая смена одного народа на другой на захваченных территориях идет полным ходом. Такое уже было при Сталине. В нашем эфире участвуют свидетели и жертвы тех депортаций. Но и сейчас, при Путине, мало того что "нелояльных" украинцев замещают лояльными русскими. Украинских детей везут в Россию, чтобы там их "переформатировать". Об этом Раса Юкнявичене, Рефат Чубаров, Катерина Сухомлинова. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

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