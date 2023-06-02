Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Лицом к событию

Захватить территорию и заменить людей

Принудительное высыление с захваченных территорий, коллаж

Принудительно переместить граждан с одних территорий на другие. Теперь это позволяет Закон РФ "О военном положении". Фактическая смена одного народа на другой на захваченных территориях идет полным ходом. Такое уже было при Сталине. В нашем эфире участвуют свидетели и жертвы тех депортаций. Но и сейчас, при Путине, мало того что "нелояльных" украинцев замещают лояльными русскими. Украинских детей везут в Россию, чтобы там их "переформатировать". Об этом Раса Юкнявичене, Рефат Чубаров, Катерина Сухомлинова. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

Видеоверсия программы

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG