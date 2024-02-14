Лолита пообещала восстановить храм "на одной из новых территорий"

Актриса и певица Лолита Милявская записала видеообращение к своим слушателям, в котором пожаловалась на травлю. Певица рассказала, что её концерты в России были отменены по просьбе общественников, которые считают её "недостаточно раскаявшейся".

Лолита подчеркнула, что была "одной из первых, кто стал давать концерты в Донецке и Луганске" [видимо, после их перехода под контроль российских войск], и что много лет оказывала благотворительную помощь тамошним госпиталям, но не афишировала это. Теперь, по её словам, она намерена принять участие в восстановлении храма "на одной из новых территорий". "Новыми территориями" российские власти и официальные СМИ называют подконтрольные России регионы Украины.

Ранее стало известно об отмене юбилейного концертного тура Лолиты по крупным городам России. Концерты, запланированные на март и апрель, начали отменять еще в декабре после участия Лолиты в так называемой голой вечеринке в московском клубе "Мутабор", организованной блогером Анастасией Ивлеевой. При отменах организаторы либо не сообщают о причинах, либо ссылаются на независящие от площадок обстоятельства.