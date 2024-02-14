Лолита пообещала восстановить храм "на одной из новых территорий"

Актриса и певица Лолита Милявская записала видеообращение к своим слушателям, в котором пожаловалась на травлю. Певица рассказала, что её концерты в России были отменены по просьбе общественников, которые считают её "недостаточно раскаявшейся".
Лолита подчеркнула, что была "одной из первых, кто стал давать концерты в Донецке и Луганске" [видимо, после их перехода под контроль российских войск], и что много лет оказывала благотворительную помощь тамошним госпиталям, но не афишировала это. Теперь, по её словам, она намерена принять участие в восстановлении храма "на одной из новых территорий". "Новыми территориями" российские власти и официальные СМИ называют подконтрольные России регионы Украины.
Ранее стало известно об отмене юбилейного концертного тура Лолиты по крупным городам России. Концерты, запланированные на март и апрель, начали отменять еще в декабре после участия Лолиты в так называемой голой вечеринке в московском клубе "Мутабор", организованной блогером Анастасией Ивлеевой. При отменах организаторы либо не сообщают о причинах, либо ссылаются на независящие от площадок обстоятельства.
- Как рассказали источники The Moscow Times в правительстве, Госдуме и администрации президента, преследование участников вечеринки началось по указу Кремля. Их обвинили в непатриотичном поведении, неуместном в условиях боевых действий в Украине. Впоследствии многие участвовавшие в вечеринке знаменитости записали видео с публичными извинениями и поехали с концертами на оккупированные территории Украины.
- 8 февраля стало известно, что Милявская вошла в список из 77 запрещённых в России артистов и групп. Источники из музыкальной индустрии сообщали, что организаторам запрещают организовывать мероприятия и размещать наружную рекламу с включенными в список музыкантами.
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