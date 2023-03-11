Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Лондон призвал спонсоров Олимпиады не допустить участия в ней россиян

Российская художественная гимнастка Дина Аверина на предыдущей Олимпиаде, август 2021 года

Правительство Великобритании написало письмо крупнейшим спонсорам Олимпийских игр с призывом оказать давление на Международный олимпийский комитет (МОК) по поводу допуска россиян и белорусов к международным соревнованиям – и в частности к летней Олимпиаде-2024 в Париже. Об этом сообщает The Guardian.

"Мы знаем, что спорт и политика в России и Беларуси тесно переплетены, и твёрдо решили, что нельзя позволять режимам в России и Беларуси использовать спорт в своих пропагандистских целях", – говорится в письме. Министр культуры, СМИ и спорта Великобритании Люси Фрейзер направила его в адрес Coca-Cola, Intel, Samsung, Visa и других компаний, пишет The Guardian.

Российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований в ответ на вторжение России в Украину. В январе 2023 года МОК предложил разрешить им соревноваться, если они не высказывались за войну в Украине и не употребляют допинг.

В феврале 2023 года 35 стран, в том числе Великобритания, заявили, что по-прежнему поддерживают отстранение спортсменов из России и Беларуси. Президент Украины Владимир Зеленский также призвал не допускать россиян к Олимпиаде, отметив, что одно лишь их присутствие будет "манифестацией насилия и беззакония".

  • В декабре 2022 года за допуск к Олимпиаде-2024 россиян и белорусов под нейтральными флагами высказались Олимпийский и Паралимпийский комитеты США и президент МОК Томас Бах.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG