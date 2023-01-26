МОК назвал условия допуска россиян к международным соревнованиям

Международный Олимпийский комитет (МОК) предложил допустить спортсменов из России и Беларуси к международным соревнованиям, если они не высказывались за войну в Украине и не употребляют допинг.

"В соревнованиях могли бы участвовать только те спортсмены, которые полностью соблюдают Олимпийскую хартию. А именно: те, кто не действовал против мирной миссии МОК, активно поддерживая войну в Украине, и полностью соблюдают Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила и нормы", – заявили в МОК.

Комитет настаивает, что ни один спортсмен не должен быть лишён возможности участвовать в соревнованиях только из-за своего паспорта. Согласно предложению МОК, в случае допуска российские и белорусские спортсмены будут выступать под нейтральным флагом.

МОК подтвердил, что остальные санкции остаются в силе. Так, на всех международных соревнованиях запрещаются национальные флаги, гимны и другие элементы идентификации России и Беларуси. На территории этих стран не проводятся соревнования под эгидой МОК. Российских и белорусских чиновников не приглашают и не аккредитовывают на международные соревнования и встречи.

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал предложение МОК попыткой сделать шаг в сторону спортсменов и "одновременно два шага в противоположном направлении". В Кремле заявили, что "в формулировках инициативы слишком много политики".