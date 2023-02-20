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Более 30 стран поддержали запрет на участие России в Олимпийских играх

Иллюстративная фотография: Олимпийские игры 2022 года в Пекине - фигуристка Камила Валиева с тренерами

Более 30 стран поддержали запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, – сообщает Reuters со ссылкой на правительство Великобритании.

Как говорится в совместном заявлении, которое подписали в том числе США, Франция и Великобритания, причиной подобной позиции стала агрессия России в Украине.

"Существуют серьезные обеспокоенности по поводу того, насколько оправданно для российских и белорусских спортсменов состязаться в нейтральном статусе, учитывая то, что они напрямую финансируются и поддерживаются их государствами", - отмечается в заявлении.

Также в документе говорится, что спортсмены из Беларуси и России могут способствовать своему возвращению в международное спортивное сообщество, лишь положив конец войне, которую начали их страны.

  • В начале феврале не допустить российских спортсменов к участию в Олимпийских играх призывал президент Украины Владимир Зеленский. С аналогичным предложением выступали министры спорта Литвы, Латвии, Эстонии и Польши.
  • В конце январе МОК предложил допускать до участия в международных соревнованиям под нейтральным флагом лишь тех россиян и белорусов, которые открыто выступали против войны в Украине. Но это предложение не было поддержано.

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