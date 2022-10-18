В Украине после ударов России повреждена треть электростанций

С 10 октября в Украине в результате российских ракетных ударов были разрушены 30 процентов электростанций, что привело к отключениям электроэнергии по всей стране. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский . "Пространства для переговоров с режимом Путина не осталось", - написал Зеленский в твиттере.



На протяжении недели российские войска наносят удары по объектам энергетики в Украине. Наиболее массированная атака была 10 октября - российские военные нанесли не менее ста ударов ракетами и беспилотниками по крупнейшим городам Украины и почти всем областным центрам.

Удары последовали за взрывом на Крымском мосту 8 октября. Президент России Владимир Путин назвал этот взрыв терактом и заявил, что его исполнители и заказчики – спецслужбы Украины.

14 октября Владимир Путин заявил , что "сейчас нет необходимости в нанесении массированных ракетных ударов по территории Украины", однако массированные ракетные удары и атаки дронов-камикадзе продолжаются.

Утром 18 октября Россия вновь нанесла ракетные удары по городам Украины. Местные власти сообщают о взрывах и работе ПВО в Киеве, Днепре, Кривом Роге, Харькове и Житомире. Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко позже подтвердил три попадания по объектам энергообеспечения Киева и серьезных повреждениях Приднепровской ТЭЦ в Днепре. Без электричества остались несколько районов города. В Житомире после взрывов частично пропал свет, нарушено водоснабжение.

Вчера Reuters сообщил, что в результате обстрелов оказалась повреждена единственная электроподстанция, обеспечивающая работу Запорожской АЭС. Украинский "Энергоатом" подтвердил, что АЭС перешла на питание с аварийных генераторов. Реакторы Запорожской АЭС были остановлены ранее, однако электростанция нуждается во внешнем электричестве, чтобы обеспечивать охлаждение топливных элементов. Россия обвиняет в обстрелах станции Украину, АЭС находится под контролем российских военных.