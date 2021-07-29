Фонд борьбы с коррупцией, признанный в России экстремистской организацией, заявил о наличии элитной недвижимости у ведущих программы "60 минут" – супругов Евгения Попова и Ольги Скабеевой. Речь идёт о двух расположенных в Москве квартирах общей стоимостью 300 миллионов рублей.

Один из объектов, площадь которого составляет 105 квадратных метров, сотрудники ФБК оценили в 45 миллионов рублей. Размеры другого – 170 квадратов, приблизительная стоимость – 130 миллионов рублей, а находится это владение в жилом комплексе недалеко от студии ВГТРК. Там 3 спальни, 4 санузла и вид на парк Динамо, говорится в расследовании.

В этом же комплексе у супружеской пары есть коммерческая недвижимость с отдельным входом на первом этаже. Ее площадь – 180 квадратов, цена – 130 миллионов рублей, говорится в расследовании.

В прошлом году журналисты The Insider сообщали, что каждый из супругов зарабатывает по 13 миллионов рублей в год – чуть больше, чем министр обороны Сергей Шойгу. По данным ФБК, выплаты Попову и Скабеевой поступают исключительно от телеканала "Россия" и холдинга ВГТРК, который, в свою очередь, находится на содержании госбюджета. "Ни у Попова, ни у Скабеевой не было никакого бизнеса. Они не предприниматели. У них нет никакого другого дохода, кроме как от нас с вами", – заключили в Фонде.

Как следует из заявления самого Попова, непосредственно перед публикацией расследования с ним связывался сотрудник ФБК Георгий Албуров, задавший ему вопросы о его имуществе и доходах. Попов написал в телеграме, что ничего не скрывает и все декларации подал в ЦИК.

Ранее телеведущий выиграл в своём округе праймериз "Единой России". На его избирательную кампанию, утверждает ФБК, потрачено 40 миллионов рублей.

Попов и Скабеева известны своими резкими выпадами в адрес российской оппозиции и украинских политиков. Ток-шоу "60 минут", которое они ведут с 2016 года, часто критикуют за необъективность и оскорбительную тональность.

Больше новостей смотрите на YouTube-канале Радио Свобода