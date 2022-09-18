"Ложь о характере выборов". Почему невозможны "референдумы" в оккупации

Российские власти, очевидно, отложили на неопределенный срок проведение так называемых референдумов о присоединении к России на украинских территориях, оккупированных после 24 февраля. Это связано с успешным наступлением украинских сил в Харьковской области.

Тем не менее, за последние несколько месяцев об организации "референдумов" на контролируемых Россией территориях Украины было сделано немало заявлений. Одно из последних – представителем назначенных Москвой властей в Херсонской области Украины: Кирилл Стремоусов заявил, что там берут паузу "из-за ситуации с безопасностью". Стремоусов прямо не сказал, что это связано с наступлением украинской армии на Херсон, однако это было ясно из контекста его выступления.

"Мы подготовились к голосованию, мы хотели уже провести референдум в ближайшее время, но из-за всех тех событий, которые произошли сейчас, я думаю, что пока мы сделаем паузу. Это будет объяснимо практично, потому что мы не бежим вперед и основную задачу выполняем – накормить население, обезопасить население", – цитирует его слова государственное информагентство ТАСС.

Всего за несколько дней до этого была обнародована предполагаемая дата проведения "референдума" – 4 ноября. Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак сказал, что было бы "правильно и символично" выбрать для голосования этот день, так как в России речь идет об официальном празднике – Дне народного единства. Турчак настаивал, что голосование должно состояться в этом году, однако его заявление было сделано до начала наступления украинских сил в Харьковской и Херсонской областях Украины.

При этом день проведения "референдума" уже несколько раз до этого менялся: до этого было назначено 4 сентября. А в одном из отчетов Института изучения войны от 26 августа говорилось, что и эта дата – маловероятна.

Украинские власти неоднократно заявляли, что ни при каких обстоятельствах не признают результаты любых голосований на оккупированных территориях. Президент Украины Владимир Зеленский в августе предупредил, что Россия сделает невозможными переговоры о мире в случае проведения псевдореферендумов в южных регионах страны. В конце августа Госдепартамент США предупредил о возможных новых санкциях против России в случае организации такого рода голосований.

Мэр Мелитополя Иван Федоров в интервью изданию "Украинская правда" рассказал о том, что подконтрольные Москве власти были еще недавно готовы разрешить голосование не только на территории города, но и за его пределами, в том числе в России, что противоречит установленным правилам проведения такого рода голосований. "Поэтому мы понимаем, что реально нарисовать 110 процентов", – говорит Федоров. По его словам, среди тех, кто остался в Мелитополе после прихода туда российских войск, либо нет тех, кто участвовал в каких-либо псевдоопросах о судьбе оккупированных территорий, которые проводили подконтрольные Москве местные власти, либо люди выступают против оккупации.

При этом из южных регионов Украины, занятых российскими войсками после 24 февраля, уехала по меньшей мере половина местных жителей, а вероятнее всего – больше. Об этом свидетельствуют цифры, обнародованные назначенными Россией властями: 1 сентября во всей Херсонской области начали учиться всего 15,5 тысяч школьников, хотя только в одном Херсоне до войны школьников было 35 тысяч.

Еще в августе Европейская платформа за демократические выборы (EPDE) выступила с открытым письмом, в котором призвала членов национальных парламентов стран Евросоюза, а также членов Европейского парламента не допускать депутатов к участию в качестве наблюдателей на выборы, организованные властями России на территориях, оккупированных или контролируемых Москвой. В обращении EPDE упоминались в качестве примера ситуации, когда такое происходило в прошлом: голосование во время российских президентских выборов в 2018 году на территориях контролируемых Москвой "ДНР" и "ЛНР", а также на парламентских выборах в России в 2021 году, когда голосование организовали в том числе на территории аннексированного Крыма. Во время избирательного процесса в обоих упомянутых случаях приезжали представители национальных и региональных парламентов из стран ЕС, но EPDE называет таких наблюдателей фейковыми, поскольку речь шла о краткосрочном наблюдении без методологии и сопровождения посредством долгосрочной миссии. По данным EPDE, чаще всего в нелегитимном наблюдении с 2015 по 2022 год участвовали парламентарии из Франции (65 человек), Италии (39), Германии (39), Болгарии (20), хотя и члены парламентов из других стран Евросоюза также за последние семь лет принимали участие в качестве "наблюдателей" во время голосования в России, на неподконтрольных Украине территориях Донбасса и Крыма, а также в Азербайджане.

Штеффани Шиффер, председатель совета Европейской платформы за демократические выборы, объясняет, что составленное ее организацией обращение к различным структурам Европейского союза связано с необходимостью подготовиться заранее, даже если дата "референдумов" еще не назначена:

– Дискуссия о проведении таких "референдумов" в Кремле идет уже несколько месяцев. Кажется, что решение об их проведении зависит от развития военной ситуации. Она непредвиденна, поэтому мы должны исходить из худшего – что такие "референдумы" будут проведены. И мы уже сейчас решили проинформировать парламенты западных европейских стран об опасностях, связанных с участием европейских политиков в такого рода голосованиях. Ведь мы понимаем, что не впервые на не признанных международным сообществом территориях, на оккупированных территориях могут проводиться нелегитимные антиконституционные выборы или референдумы.

– Речь идет о политически мотивированном наблюдении за выборами. И вы говорите об опасности. Что это означает?

– Политически мотивированное наблюдение за выборами происходит тогда, когда, вопреки всем международным стандартам и условиям, проводятся выборы и проводится наблюдение за такими непризнанными выборами. Это опасно для самого института выборов, потому что легитимизирует голосование, которое не имеет никакой законной основы. Допустим, в Крыму не могут быть проведены выборы президента РФ – это нелегитимные выборы. А если на этих непризнанных оккупированных территориях в этих нелегитимных выборах участвуют западные европейские наблюдатели (в основном речь идет о политиках), то это имеет целый ряд негативных последствий. Это значит, что институт выборов ущемляется, что те институты, те парламенты, откуда европейские депутаты приедут в аннексированный Крым, тоже утратят свой статус и свою репутацию. Поэтому такие акции крайне вредны. Европейская платформа за демократические выборы предупреждает европейские парламенты, чтобы они не допускали ситуации, при которой их депутаты участвовали бы в таких миссиях.

– Мы видели крымский "референдум" в 2014 году. Он был признан международным сообществом, естественно, незаконным, тем не менее некоторые депутаты из парламентов стран ЕС все-таки принимали в нем участие в качестве наблюдателей.

– Мы рады, что Европейский парламент в марте этого года принял решение ввести санкции против депутатов, которые участвовали в таком голосовании. В частности, четверых депутатов из Франции, которые были в Крыму на этих якобы выборах, сейчас исключили из всех официальных миссий Европарламента. Очень важно, чтобы такие меры были приняты. Мы призываем к этому не только Европейский парламент, который уже принял важное решение, но и все национальные европейские парламенты, чтобы они следили за своими депутатами, следили за тем, в каких наблюдательных миссиях они участвуют. Если это миссия на нелегитимных непризнанных территориях, если это выборы, где не участвуют в наблюдениях представители официальных миссий ОБСЕ, тогда такие отдельные индивидуальные миссии не должны состояться вовсе. Ведь лживые заключения этих "наблюдателей" вводят в заблуждение избирателeй, участников такого голосования, которые, допустим, в России, будут потом в газетах читать, что выборы проведены без претензий, что была высокая явка. A это уже будет вредить репутации тех парламентов, откуда приехали депутаты-наблюдатели.

– Участие даже нескольких депутатов из Евросоюза легитимизирует избирательный процесс?

Институт выборов и наблюдение за выборами используется как институт дезинформации

– На самом деле в Крыму вообще не могут проводиться российские выборы, потому что это не территория Российской Федерации, а это территория Украины. Это первый пункт. Второй пункт. Если будет принято решение, допустим, ОБСЕ, как это было в случае с думскими выборами в сентябре 2021 года в России, не наблюдать за выборами, потому что приглашение было признано очень поздно и не было возможности отправить достаточно большую группу долгосрочных наблюдателей, то национальные парламенты не должны отправлять своих депутатов наблюдать за такими выборами. Даже индивидуальные миссии индивидуальных политиков из Евросоюза не должны в таком случае состояться. Ведь только долгосрочное наблюдение ОБСЕ может дать основу для осуществления дополнительного краткосрочного наблюдения посредством групп политиков – для того, чтобы были даны оценки голосованию, свободно ли оно проводилось. Краткосрочные наблюдения имеют смысл, если они могут ссылаться на наблюдения долгосрочных наблюдателей. А если таких нет, тогда краткосрочные миссии совсем никакого смысла не имеют. Это очень спорный прием – ехать на несколько дней, выступать перед камерами гостелевидения и объяснять, что выборы соответствуют якобы каким-то международным стандартам. Это профанация института выборов. Это вводит в заблуждение телезрителей, всех, кто участвует в голосовании в той стране, где выборы проходят.

– То есть это обман?

– Да, это использование института выборов. Это часть политической дезинформации. Это вводит людей в заблуждение. Это чистая ложь о самом характере таких выборов. Получается, что институт выборов и наблюдение за выборами используется как институт дезинформации.

– Не могли бы вы рассказать о механизме признания выборов на международном уровне? Какие условия необходимы для того, чтобы выборы в той или иной стране (например, в России) признавались бы свободными и демократическими международным сообществом?

– Надо сказать, что оценки Бюро по демократическим институтам и правам человека последних выборов в РФ были крайне негативными. Это связано с тем, что не только непосредственно день голосования, но и весь предвыборный политический процесс должен быть прозрачным и соответствовать и национальным законам, и международным обязательствам. В последние годы в России этого становится все меньше и меньше. Так что о свободных и прозрачных выборах в России не может быть и речи. Для того чтобы голосование было признано свободным и демократическим, должны быть созданы определенные условия. Это свободные СМИ, где могут свободно выступать депутаты, – такой возможности нет у всех без исключения кандидатов в России. Поэтому весь процесс предвыборных кампаний в России искажен. Сам процесс наблюдения за выборами тоже должен быть прозрачным. Об этом тоже нет речи в случае Российской Федерации. Независимые институты, наблюдение за выборами подвергаются сильному давлению. Нет свободного независимого наблюдения за выборами, наблюдение осуществляется очень ограниченно. Нельзя сказать, что те депутаты, которые сейчас находятся в Думе, имеют свои мандаты как следствие свободных выборов. Их репутация, их легитимность сильно под вопросом. Если весь процесс и проведения выборов, и наблюдения за ними не улучшится, тогда, естественно, легитимность всех политических решений и самой Госдумы уменьшается и ставится под вопрос. То же самое касается участия российских депутатов в международных парламентских ассамблеях. Оно видится спорным. Поэтому улучшение избирательного процесса в России – это один из важных приоритетов, за который и сама Госдума, и Администрация президента должны обязательно взяться.

– Насколько участие международных наблюдателей легитимизирует или говорит о свободе избирательного процесса? Или можно объявить выборы свободными, даже если международное наблюдение не осуществлялось?

– Россия является членом ОБСЕ, а все членские страны ОБСЕ обязались приглашать к себе миссии для наблюдения за выборами. Поэтому этот процесс должен иметь место. Но послать миссию на наблюдение – автоматически не означает, что выборы соответствуют определенным стандартам. Это не так. В последние годы мы постоянно сталкивались с ситуацией как в случае Азербайджана, так и в случае России, что приглашения для формирования миссии для наблюдения за голосованием от ОБСЕ присылались очень поздно и что приглашалось крайне небольшое число независимых наблюдателей ОБСЕ. Это приводило к тому, что организовать миссию не успевали или не успевали организовать наблюдение за голосованием. В этом случае дать оценку голосованию невозможно. Так что сам факт того, что то или иное государство приглашает миссию для наблюдения, – еще ничего не означает. Необходимо, чтобы эта миссия имела возможность свободно передвигаться по стране и свободно наблюдать за всем процессом.

– По вашему мнению, такое позднее оповещение, приглашение миссии было сделано названными вами странами осознанно?

– Да. В принципе несложно разослать приглашение вовремя и, что очень важно, в необходимом количестве. Если этого не делается, как это было в случае с Россией и Азербайджаном, надо считать, что это было сделано умышленно.