Цензура в России касается уже почти любой сферы жизни. Например, припев песни группы Anacondaz "Мама, я люблю" - на сервисе Яндекс.Музыка - наполовину состоит из умолчаний и звуков цензуры. Из трека пропали не только слова "наркоторговля" и "кокаин", но и "сатана", а также фраза "я предал родину".



В японских комиксах манга появляются закрашенные страницы, ну а книгами, где вымараны целые главы, уже никого не удивить.

Не обходится и без попыток цензурирования публикаций в социальных сетях. Даже, если речь в них вообще не идет о политике или чем-то официально запрещенном. Так, к жителю Алтайского края пришла полиция после того, как он опубликовал видеоролик о паводке.

О причинах и уровне цензуры и самоцензуры в современной России говорим с профессором университета имени Каменского в Братиславе Андреем Рихтером

Детей — отцу, мать — в полицию. В Чечне 10 дней удерживают жительницу Новосибирска, которая судится с бывшим мужем за опеку над детьми. Комментирует Саида Сиражудинова, правозащитница, исследовательница, автор докладов об "убийствах чести" на Северном Кавказе.

Предъявите телефон. Российским пограничникам разрешили досматривать гаджеты людей пересекающих границу. Комментирует Евгений Смирнов, адвокат, сотрудничающий с правозащитным проектом "Первый отдел".





