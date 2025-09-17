Лукашенко не сказал прямо, где находится Николай Статкевич

Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко прокомментировал отказ оппозиционного политика Николая Статкевича уехать из страны после освобождения из колонии, где он отбывал 14-летний срок по обвинению в экстремизме. Под стражу Статкевич был взят в 2020 году.

"Туда зашел, вроде на нейтральную полосу, перешел к литовцам, ребята спросили: "Ты в Беларусь хочешь? Ты ж в тюрьму…" [Статкевич ответил]: "Пойду в тюрьму". Ну хорошо. Забрали его. Не бросить же его. Все-таки наш человек. Гражданин, вернее, наш. Забрали его в Беларусь. Зачем его обижать. Но если он хочет лидером быть по сжиганию автомобилей и домов милиции, то пускай там [в Литве] находится", — цитирует Лукашенко издание "Зеркало". Где конкретно сейчас находится Николай Статкевич, Лукашенко не сказал. По его словам, отсидевший более пяти лет 69-летний Статкевич на момент освобождения "был уже на исходе" и мог "скоро помереть, не дай Бог, в тюрьме".

Издание «Наша Нiва», ссылаясь на "достоверный источник", 15 сентября написало, что Статкевича вернули в колонию города Глубокое в Витебской области. Супруга Статкевича Марина Адамович приехала в эту колонию, но её руководство отказалось подтверждать, что Статкевич находится в Глубоком. Адамович пообещали "дать письменный ответ в течение 15 дней".

Статкевич был осужден режимом Александра Лукашенко трижды и провёл в заключении более 10 лет. До 11 сентября 2025-го, дня когда были освобождены 52 белорусских политзаключенных, о 69-летнем Николае Статкевиче не было никаких новостей в течение двух с половиной лет. Все освобожденные, кроме него, были депортированы в Литву.

Политических заключенных в Беларуси будут отпускать, по выражению Лукашенко, "постепенно и спокойно".