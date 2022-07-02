Лукашенко обвинил Украину в попытке ракетного удара по Беларуси

Авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко в субботу заявил, не приведя доказательств, что белорусские военные несколько дней назад перехватили ракеты, выпущенные со стороны Украины.

"Нас провоцируют", - приводит 2 июля слова Лукашенко белорусское государственное информагентство БЕЛТА. "Должен доложить: три дня назад, чуть больше, с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси. Но комплексами "Панцирь" удалось перехватить все ракеты, пущенные вооруженными силами Украины", - сказал Лукашенко. "Коммерсантъ" отмечает, что он выступил на торжественном собрании по случаю Дня независимости Беларуси.

Лукашенко утверждает, что Минск "по-прежнему пытаются втянуть в войну в Украине", чтобы "махом разобраться и с Россией, и с Беларусью". По его словам, Беларусь не стремится воевать в Украине, но будет сражаться в случае нападения. Лукашенко отметил, что отдал приказ военным "взять под прицел" центры принятия решений "противников Минска". Он также заявил, что НАТО и Евросоюз "заинтересованы в новых провокациях" против России и Беларуси.

Комментариев украинской стороны на слова Лукашенко пока не было.

Беларусь не является прямым участником войны в Украине, но оказывает вторгшейся в эту страну России логистическую поддержку. В частности, часть российских войск вошли на территорию Украины через границу Беларуси.