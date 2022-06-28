КГБ Беларуси внёс в список причастных к терроризму Тихановского и Лосика

КГБ Беларуси внёс в список причастных к терроризму ещё 23-х человек, включая осуждённого на длительный тюремный срок блогера Сергея Тихановского, супруга бывшего кандидата в президенты от оппозиции Светланы Тихановской, и консультанта медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Игоря Лосика.

Таким образом, общее число внесённых в этот перечень КГБ лиц достигло 870.

Тихановский и Лосик в декабре прошлого года были приговорены к 18 и 15 годам лишения свободы соответственно. Их признали виновными в организации массовых беспорядков, разжигании социальной розни, препятствовании деятельности Центризбиркома. Оба вину не признали, назвав уголовное преследование политическим.

Белорусские правозащитники признали Сергея Тихановского, Игоря Лосика и четырёх других осуждённых по итогам закрытого процесса в Гомеле, политическими заключёнными.

Преследование продемократических активистов в Беларуси усилилось после начавшихся массовых выступлений против официальных итогов президентских выборов в августе 2020 года. ЦИК объявил о переизбрании на шестой срок подряд Александра Лукашенко. Оппозиция назвала его победу сфальсифицированной. Государства Запада позицию участников протестов поддержали.

Популярный видеоблогер Сергей Тихановский сам собирался участвовать в президентских выборах, но не смог этого сделать, так как был арестован. Вместо него баллотироваться решила его супруга Светлана. Именно она, как утверждают участников массовых протестов, набрала на выборах наибольшее число голосов избирателей.

Многие лидеры и активисты белорусской оппозиции после этих выборов оказались за решёткой или был вынуждены покинуть страну. Светлана Тихановская с двумя детьми уехала в Литву – по соображениям безопасности.