Лукашенко заявил об адаптации самолётов под ядерное оружие

Александр Лукашенко сообщил о переоборудовании самолётов Беларуси – теперь, по его словам, они могут нести ядерное оружие. Об этом он договаривался с президентом России Владимиром Путиным в конце июня 2022 года. Речь тогда шла о других самолётах.

"Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су-24 для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Всё готово!", – заявил Лукашенко.

Издание РБК уточнило, что Су-24 вывели из состава вооружённых сил Беларуси ещё в 2012 году из-за их "не первой свежести". На сайте информагентства "Белта" – "источника официальной информации" Беларуси – из цитаты Лукашенко упоминание Су-24 уже убрали.

Лукашенко и Путин обсуждали переоборудование самолётов на встрече в Санкт-Петербурге два месяца назад. Тогда Лукашенко попросил помочь "приспособить" Су-35, которые могут нести ядерные заряды. В ответ Путин пообещал "дооборудовать" Су-25 – они, как выяснила "Медуза", никогда не использовались в качестве носителя ядерного оружия.