Суд перевел Сергея Тихановского из колонии в тюрьму

Суд в Могилеве принял решение о переводе в тюрьму видеоблогера Сергея Тихановского, который 14 декабря 2021 года был приговорен к 18 годам колонии усиленного режима, сообщил правозащитный центр "Вясна".

Тихановского переведут в тюрьму на три года "за нарушения". В отличие от колонии, в тюрьме заключенный все время находится в одиночной камере. Одновременно там могут быть от трех до двенадцати человек. По данным белорусской службы Радио Свобода, администрация колонии, где сейчас отбывает срок Тихановский, составляла на него протоколы по разным мелким поводам, чтобы ему изменили режим.

Жена Сергея Тихановского Светлана в своем телеграм-канале написала, что не знает причин такого решения и в какую тюрьму его отправят. Она также опубликовала написанное ранее Сергеем Тихановским стихотворение.

Тихановский – видеоблогер, автор YouTube-канала "Страна для жизни". Он также руководил инициативной группой своей супруги, кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Его задержали 29 мая 2020 года в Гродно на пикете по сбору подписей в ее поддержку.

Суд на ним и другими фигурантами "дела Тихановского", которых обвиняли в организации массовых беспорядков, проходил в Гомеле на территории следственного изолятора в закрытом режиме. Кроме организации массовых беспорядков, действий, грубо нарушающих общественный порядок, Тихановского обвинили в призывах к насилию в отношении представителей власти и правоохранительных органов, а также в угрозах в адрес бывшего председателя ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной.

18 лет колонии – это самый большой срок, который получил политический оппонент Лукашенко: кандидат в президенты Виктор Бабарико получил 14 лет лишения свободы, Мария Колесникова – 11 лет. Тихановский отбывал срок в колонии № 15 в Могилеве.