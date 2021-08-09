Лукашенко отверг обвинения в причастности к смерти Шишова

Александр Лукашенко на пресс-конференции по поводу годовщины белорусских президентских выборов отверг обвинения в причастности к смерти в Киеве активиста Виталия Шишова. В начале августа его нашли повешенным в одном из парков на окраине украинской столицы.

"Он был на вашей территории... Вы, пожалуйста, занимайтесь и дайте нам ответ, кто повесил, как повесил гражданина Беларуси", — заявил Лукашенко, обращаясь к украинским спецслужбам.

Лукашенко также сказал, что нельзя омрачать отношения Киева и Минска. "Элементарно — повесили одного, завтра будет такой же второй. Всех же не перевешаешь, это глупость. Зачем в Украине раздувать это все?", — отметил Лукашенко.

Шишов возглавлял организацию "Белорусский дом в Украине". Она занимается поддержкой белорусов, которые по политическим причинам вынужденно покинули родину.

Активист переехал на Украину вскоре после участия в акциях против избрания Лукашенко белорусским президентом. 3 августа Шишова нашли мёртвым. Украинские следователи не исключают, что это было убийство с имитацией суицида. Соратники Шишова говорят, что к смерти могут быть причастны белорусские спецслужбы.

Комментируя задержание в аэропорту Минска белорусского блогера Романа Протасевича, Лукашенко назвал скандал "заказным". "Мне было

бы проще, чтобы он был в Польше или Литве. Потому что они его заказали. (…) Надо его сейчас защищать, потому что, не дай Бог, случится с Протасевичем, как с Шишовым, крыть нечем... Я за него несу ответственность", - сказал Лукашенко.

Протасевич – основатель телеграм-канала Nexta. В августе 2020 года он активно освещал протесты против результатов президентских выборов. Блогер жил за границей. 23 мая он летел из Афин в Вильнюс самолётом авиакомпании Ryanair. Лайнер получил информацию о минировании и экстренно приземлился в Минске. Сообщение о бомбе оказалось ложным.

Позже выяснилось, что самолёт посадили по распоряжению белорусских властей, чтобы задержать Протасевича и его подругу россиянку Софию Сапегу. Против них возбудили уголовные дела об организации массовых беспорядков в Минске и возбуждении социальной вражды к представителям власти.