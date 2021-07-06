Александр Лукашенко поручил правительству Беларуси ограничить транзит немецких товаров в Россию и Китай. Об этом он заявил на совещании о противодействии санкционным мерам, передаёт агентство БЕЛТА.

Так белорусский лидер хочет показать европейским странам “что такое Беларусь” и заставить их думать “прежде, чем браться за экономическое оружие”: “Мы их знаем. У нас есть опыт. Помните, „Шкода“, „Нивеа“ и так далее? Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. Первое: на белорусский рынок — ни шагу, второе: через Беларусь — тоже ни шагу”.

Лукашенко предложил Европе поставлять свои товары через Финляндию и Украину. И поручил правительству Беларуси и Национальному банку внимательнее следить за работой зарубежных компаний внутри страны: “Если кто-то нас не понимает и развернул борьбу против белорусского государства, вы знаете, как к ним относиться”.

Евросоюз и США ввели уже четыре пакета санкций против Александра Лукашенко. Причина – репрессивная политика белорусского лидера. Ограничения коснулись калийной, нефтяной отрасли, банковского сектора. Всего под них попали 166 человек и 15 учреждений.