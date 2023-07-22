Лукашенко прибыл в Россию на первую после мятежа ЧВК встречу с Путиным

Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург. Об этом сообщил близкий к пресс-службе авторитарного белорусского лидера телеграм-канал "Пул Первого". В аэропорту Пулково Лукашенко встретили губернатор Петербурга Александр Беглов и глава Ленобласти Александр Дрозденко.

На воскресенье у Лукашенко запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По официальным данным, стороны планируют обсудить вопросы безопасности и международной повестки, а также "интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства".

Это будет первая встреча Путина и Лукашенко после мятежа ЧВК "Вагнер" и последующего перемещения на белорусскую территорию по согласованию с Минском наёмников группы.

"Пул Первого" публикует фото и видео Лукашенко в аэропорту. Пользователи в телеграме обращают внимание, что Лукашенко одет в костюм цвета хаки.

Перед вылетом в Россию Лукашенко наделил Всебелорусское народное собрание полномочиями утверждать военную доктрину, вводить чрезвычайное и военное положение в республике, направлять военнослужащих за пределы страны.

21 июля на совещании с членами Совбеза Владимир Путин заявил, что агрессия против Минска будет означать агрессию против Москвы. При этом российский президент обвинил Польшу в территориальных претензиях по отношению к Беларуси. Путин также заявил, что Польша претендует на Западную Украину.

Всебелорусское народное собрание — общее собрание представителей белорусского правительства и других ветвей власти, руководителей и представителей предприятий, деятелей науки и культуры.

Режим белорусского авторитарного лидера Александра Лукашенко считается одним из основных союзников России, которая ведёт войну против Украины. Лукашенко не отправлял войска на войну с Украиной, но позволил Москве использовать территорию страны для начала полномасштабного вторжения.

Минск также разрешил разместить в стране российское ядерное оружие. Оно, по словам российского президента, уже находится на белорусской территории. Эти данные подтверждает и разведуправление Минобороны США.

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