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Лула да Сильва: Путина не арестуют на саммите G20 в 2024 году

Президент Бразилии Луис Игнасио Лула да Сильва

Президент Бразилии Луис Игнасио Лула да Сильва заявил, что Владимира Путина не арестуют на саммите "группы двадцати" в 2024 году, если тот решит лично принять в нём участие. Он подтвердил, что приглашает российского президента на следующую встречу "двадцатки" в Рио-де-Жанейро и гарантирует его безопасность.

В этом году Путин не приехал на саммит G20 в Дели. Россию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Также Путин не посетил саммит БРИКС в Йоханнесбурге: он участвовал в заседаниях по видеосвязи.

В субботу страны G20 согласовали декларацию, в которой не осудили напрямую военное вторжение России в Украину. В документе сказано лишь, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Хартии ООН, воздерживаться от угроз и следовать принципу территориальной целостности и политической независимости любого из государств.

  • Бразилия подписала Римский статут, лежащий в основе деятельности Международного уголовного суда.
  • Международный уголовный суд в Гааге в марте выписал ордер на арест Владимира Путина и российской уполномоченной по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. МУС подозревает их в насильственной депортации украинских детей в Россию.

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