Участникам саммита G20 удалось согласовать итоговую декларацию

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, который сейчас в рамках ротации председательствует в G20, сообщил что участникам "двадцатки" удалось согласовать декларацию проходящего в эти выходные саммита группы в Дели. Моди также объявил о принятии документа, главные разногласия по которому связывали с российским вторжением в Украину.

Подробности совместного коммюнике пока не разглашаются. Моди называл согласование документа "результатом напряжённой работы".

Как отмечает France-Presse, в последние годы странам-членам G20 всё труднее находить консенсус, поскольку позиции ключевых участников объединения крайне разнятся по таким вопросам как война России против Украины, а также по мерам в рамках борьбы с изменением климата.

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