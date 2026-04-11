"Люблю Виктора". Поможет ли Орбану на выборах поддержка Трампа

В воскресенье, 12 апреля, в Венгрии состоятся парламентские выборы, которые могут положить конец многолетнему правлению этой страной лидера партии "Фидес" Виктора Орбана, главного союзника России в ЕС.

Несмотря на то, что по опросам большинство голосов получат противники Орбана, интрига вокруг наиболее вероятного победителя сохраняется. Преимущество оппозиции над правящей партией не столь значительно – в отличие от количества избирателей, до последнего не определившихся с выбором.

В начале апреля Будапешт посетил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Это был дружественный визит в поддержку Орбана, который после 16 лет у власти рискует её потерять.

Вэнс публично хвалил действующего премьер-министра и призывал венгров его поддержать. Такие жесты поддержки со стороны иностранных высокопоставленных лиц политиков, которым предстоят выборы, встречаются крайне редко. Он также критиковал власти ЕС и "элементы в украинских спецслужбах", которые, по словам вице-президента США, пытаются повлиять на выборы в Венгрии.

В пятницу, за два дня до выборов, Орбана вновь публично поддержал Дональд Трамп. "Моя администрация готова использовать всю экономическую мощь Соединённых Штатов для укрепления экономики Венгрии, как мы делали это в прошлом для наших великих союзников, если премьер-министр Виктор Орбан и венгерский народ когда-либо в этом нуждаются. Мы рады инвестировать в будущее процветание, которое будет обеспечено благодаря продолжению руководства Орбана!", - написал президент США в социальной сети Truth.

Почему США поддерживают Виктора Орбана, который имеет тесные связи с Россией и Китаем? И обеспечит ли это Орбану необходимую для победы поддержку избирателей?

"Брюссельские бюрократы"

Свой приезд в Будапешт за несколько дней до решающего голосования Джей Ди Вэнс частично объяснил "постыдным вмешательством" в выборы в Венгрии "брюссельской бюрократии". Конкретизируя свои слова, высокопоставленный чиновник говорил о попытках "сделать Венгрию менее независимой в энергетике" и повысить расходы для обычных венгров.

"Они сделали всё это, потому что ненавидят этого парня. … Семена этого конфликта на самом деле были посеяны, когда европейские лидеры решили, что они настолько глубоко погрузятся в определённую энергетическую модель, что собираются отрезать себя от нефти и природного газа, поступающих с Востока. Это была огромная ошибка тогда, и очевидно, что это огромная ошибка сейчас", – сказал Вэнс, выступая 7 апреля в Будапеште.

Венгрия – одна из двух стран ЕС (вторая – Словакия), которая продолжает импортировать энергоносители из России. Более 90% нефти, поступающей в страну – российские. Почти такая же доля приходится на газ из РФ. Венгрия остаётся одной из наиболее зависимых от России стран Евросоюза, несмотря на общий курс Брюсселя на сокращение импорта российских энергоносителей и, в конечном итоге, на отказ от них.

Тот факт, что Европа продолжает покупать у России энергоносители, хотя и в значительно меньших объёмах, чем до её вторжения в Украину, вызвал недовольство у Дональда Трампа.

"Они финансируют войну против самих себя. Кто, чёрт возьми, слышал о таком?" – говорил президент США в сентябре 2025 года, когда от него ожидали ужесточения санкций против России.

Однако позже, когда Трамп ввел санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний, Виктор Орбан заявил, что смог договориться с США об исключении для своей страны.

Трамп и Орбан: парадокс или закономерность?

"Почему США демонстрируют энтузиазм по отношению к Виктору Орбану, если он не выполняет требования Трампа к Европе? Это выглядит как идеологическая симпатия. Орбан позиционирует себя как представитель консервативного национализма, который Трамп в принципе поддерживает", – объясняет Радио Свобода то, что кажется парадоксом, бывший американский дипломат, а ныне эксперт вашингтонского аналитического центра "Атлантический совет" Дэниел Фрид.

Ещё один отставной американский дипломат, Джон Хербст, который был послом в Киеве во времена президентства республиканца Джорджа Буша-младшего, указывает также на тесный личный контакт венгерского премьера и американского президента.

"Они давно нашли общий язык – Орбан и Трамп. Для Трампа личные отношения имеют большое значение… Также, поскольку миграционная политика Орбана в определённом смысле похожа на политику Трампа, у того существует определённая симпатия к Орбану", – считает Хербст.

Вице-президента США, если верить сказанному им в Будапеште, возмутило и то, что Еврокомиссия "указывает компаниям-владельцам социальных сетей, какую информацию предоставлять венгерским избирателям".

В Еврокомиссии в ответ заявили о цифровых правилах и сослались на закон ЕС о цифровых услугах, с помощью которого борются с дезинформацией в соцсетях. "В Европе выборы – это не выбор крупных технологических компаний и их алгоритмов", – отметил представитель Еврокомиссии Том Ренье.

В попытках повлиять на выборы в Венгрии Вэнс обвинил и "элементы в украинских разведывательных службах".

В украинском МИД отреагировали на это заявление сдержанно. "Мы понимаем, что это произошло в рамках избирательной кампании, мы не придаём этому какого-то чрезмерно эмоционального оттенка", – подчеркнул 8 апреля представитель МИД Георгий Тихий.

Джон Хербст, который сейчас возглавляет Евразийский центр имени Дину Патричиу при "Атлантическом совете", также объяснил эти слова Вэнса прежде всего целью его визита в Будапешт.

"Один из ключевых нарративов Орбана – что Украина якобы враждебна к Венгрии. Поэтому продвижение этого нарратива, на мой взгляд, было частью цели Вэнса в Будапеште – помочь Орбану выиграть эти выборы", – говорит Хербст в беседе с Радио Свобода.

Вэнс отверг обвинения в собственном вмешательстве в венгерские выборы, заявив, что США "никогда не угрожали" этой стране. Вместо этого он напомнил, как Брюссель замораживал миллиарды долларов для Венгрии – в Еврокомиссии, в свою очередь, объясняли это отступлением Будапешта от принципа верховенства права.

Также в качестве примера иностранного вмешательства высокопоставленный представитель США привёл перекрытый Украиной нефтепровод "Дружба". В Киеве остановку поставок нефти в Венгрию объясняют длительным ремонтом инфраструктуры, повреждённой российскими обстрелами.

При этом Вэнс не упомянул возможное вмешательство России в венгерские выборы. Газета The Washington Post, ссылаясь на европейские разведки, сообщила о возможных планах российских спецслужб инсценировать покушение на Виктора Орбана, чтобы повысить его рейтинг накануне голосования.

Несмотря на возможную парадоксальность в сближении Трампа с Орбаном, аналитик Немецкого фонда Маршалла в Берлине Жужанна Вег считает публичную кампанию руководства США в поддержку Орбана (Вэнс прямо призывал венгров голосовать за него) вполне логичной.

"В стратегии национальной безопасности США прямо указано, что Соединённые Штаты будут стремиться поддерживать определенные силы, которые они считают "единомышленниками", так называемые "патриотические силы" в Европе. И это – одно из проявлений такой политики", – подчеркивает Вег в комментарии для Радио Свобода.

Эффект Трампа–Вэнса в Венгрии

Когда-то Орбан был чуть ли не единственным европейским политиком, который открыто поддержал кандидата Дональда Трампа в разгар избирательной кампании в США.

Теперь президент Трамп отвечает взаимностью и направляет своих подчинённых в Будапешт, чтобы продемонстрировать поддержку Орбану, который в ней нуждается.

В феврале действующий премьер Венгрии принимал госсекретаря Марко Рубио, а сейчас немало публичных комплиментов ему сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Президент Трамп любит вас… Вы – один из настоящих государственных деятелей, пожалуй, один из немногих настоящих государственных деятелей в Европе, один из немногих людей, которые могут общаться с представителями со всего мира и играть роль миротворца… Очень редко можно встретить человека с таким сочетанием дипломатических навыков и мудрости", – сказал высокопоставленный представитель США Орбану.

Вэнс добавил, что венгерский премьер, который последовательно критикует санкции ЕС против России и считает, что Украине не победить в войне, "лучше кого бы то ни было помог нам понять, что нужно украинцам и россиянам для достижения мира".

Вице-президент США заверил, что его страна продолжит мирный процесс. При этом он раскритиковал спор между Украиной и Россией за "несколько квадратных километров".

Вице-президент США также выступил на предвыборном митинге правящей венгерской партии "Фидес", с трибуны которого позвонил Дональду Трампу.

Президент, по всей видимости, был застигнут этим звонком врасплох, поскольку сначала попросил дать ему минуту, но, услышав выкрики взволнованной толпы на фоне, глава Белого дома обратился к венграм и похвалил Орбана.

"Люблю Венгрию и Виктора… Помните: он не позволил людям штурмовать вашу страну и вторгаться в неё, как это позволили другие", – сказал Трамп, не вдаваясь в подробности во время короткого звонка.

"Мы можем поблагодарить президента Дональда Трампа… Именно он пробудил и поднял всех патриотов мира простым высказыванием: патриотизм – это не преступление, а добродетель", – сказал на том же митинге премьер Венгрии.

Жужанна Вег из Фонда Маршалла сомневается, что поддержка Вашингтона сильно повысит рейтинг Орбана. Однако эксперт отмечает и другие последствия решения США публично поддержать главу венгерского правительства.

"Венгры знают президента Трампа, но вице-президент Вэнс – не настолько известная фигура. Поэтому это точно не повлияет на избирателей в плане изменения их предпочтений. До выборов остаётся несколько дней, большинство уже определилось. Но это все равно сильный сигнал для ультраправых течений в Европе, связанных как с движением MAGA, так и с венгерскими властями, – что США поддерживают своих политических союзников в Европе и открыто высказываются по темам, где у них совпадают позиции", – объясняет Вег менее очевидные последствия такого визита для европейского континента.

Старший научный сотрудник Американского института предпринимательства в Вашингтоне Далибор Рохач считает, что ситуацию для Орбана не улучшил бы даже приезд хорошо известного венграм Трампа. Слишком остро стоят внутренние вопросы.

"Венгрия, которая когда-то была одной из историй успеха посткоммунистических реформ, теперь является одной из беднейших стран ЕС. Избиратели видят концентрацию богатства в руках узкого круга вокруг Орбана. Поэтому именно эти вопросы будут решающими. Орбан пытается изменить повестку дня, представить Украину врагом, как будто Зеленский баллотируется против него. Но впервые за 16 лет у венгров есть реальный шанс сменить власть", – отмечает Рохач в разговоре с Радио Свобода.

Чего ждать Украине

Свежие соцопросы подтверждают преимущество оппозиционной партии "Тиса" над правящей "Фидес". Разрыв, по сводным данным, составляет менее 10%.

Интригу вокруг имени возможного победителя сохраняет и значительное число избирателей, которые еще не определились, за кого будут голосовать. Поэтому всё может измениться буквально в последний момент, и до конца неизвестно, в чью пользу.

Именно от убедительности результата "Тисы", если она действительно одержит верх над правящей партией, зависит дальнейшее развитие событий, считают аналитики.

"Фидесу" будет сложно "перевернуть" результат выборов, если они действительно пойдут по сценарию, который показывают опросы. Но это не означает, что они не попытаются. Думаю, тогда нас могут ждать довольно турбулентные несколько дней, а возможно, и недель в Венгрии в вопросе обеспечения мирной передачи власти", – считает Далибор Рохач.

При этом лидер "Тисы" Петер Мадьяр, выходец из "Фидес", тоже услышал в речи Вэнса позитивные сигналы. "Вице-президент США сказал в Будапеште, кто бы ни стал новым премьер-министром Венгрии, США будут с ним сотрудничать. По-венгерски это означает, что США также "отпустили руку" Виктора Орбана. Руководство партии "Тиса" будет рассматривать Соединённые Штаты Америки как приоритетного партнера – и в экономике, и как союзника по НАТО", – написал Мадьяр в фейсбуке.

Эксперты считают, что в случае смены власти в Венгрии Украина может рассчитывать на более конструктивные отношения с Будапештом, чем при правлении Орбана. Однако слишком выраженной "проукраинской" позиции от правительства Мадьяра не ожидают. Вряд ли, говорят они, Венгрия присоединится к поставкам оружия Украине.

В то же время предполагается, что при обновлении власти правительство Венгрии не будет создавать препятствий на пути евроинтеграции Украины, не будет блокировать кредиты на уровне ЕС или транши из Европейского фонда мира, необходимые странам-членам для компенсации их расходов на вооружение для Украины.

Если же "Фидес" продолжит своё 16-летнее правление, Киеву, по словам экспертов, стоит готовиться к продолжению нынешнего курса Орбана и не рассчитывать на его смягчение даже после того, как утихнут нынешние предвыборные страсти.

"Орбан зашел настолько далеко в своём конфронтационном подходе к Украине, что ему очень сложно отступить без потери лица – а этого он не любит. Поэтому я ожидаю продолжения блокирования [вступления Украины в ЕС]. Очевидно, что венгерское правительство тесно сотрудничает с Россией – и это не изменится, если Орбан останется у власти. В таком случае ЕС придётся планировать политику в отношении Украины, обходя Венгрию", – считает Жужанна Вег.

Появлялись сообщения, что в случае победы Орбана в ЕС могут изменить систему голосования, чтобы уйти от принципа единогласия и тем самым "выбить" из рук Орбана карту вето, которую он часто разыгрывает в отношении Украины.

Однако аналитики скептически относятся к такой возможности. Ведь эти изменения должны поддержать как минимум 26 государств-членов. Включая Словакию, лояльную к нынешней венгерской власти, а также Чехию и Италию, чье нынешнее руководство также поддерживает тесные связи с действующим премьер-министром Венгрии.