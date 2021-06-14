Любовь Соболь не будет баллотироваться в Госдуму

Соратница оппозиционера Алексея Навального Любовь Соболь остановила свою предвыборную кампанию на выборах в Госдуму. Причиной, по её словам, стал закон, который запрещает участвовать в выборах лицам, причастным к экстремистской деятельности. 10 июня Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального был признан Мосгорсудом экстремистской организацией (ФБК внесён Минюстом в реестр "иностранных агентов").

Любовь Соболь объяснила, что в нынешней ситуации она не может обеспечить безопасность своим волонтёрам, сотрудникам и жертвователям на избирательной кампании, так как все данные этих людей будут у государства.

Оппозиционный политик уверена, что власти боятся допустить её на выборы в Госдуму из-за высокого рейтинга по сравнению с членами партии "Единая Россия".

С 28 мая по 8 июня команда Соболь провела опрос жителей ЦАО Москвы старше 18 лет и имеющих регистрацию в одном из районов округа. По данным опроса, деятельность Любови Соболь в избирательном округе одобряют и скорее одобряют около 30 процентов опрошенных.

"Этот показатель выше, чем у действующего спикера Госдумы Володина и других известных единороссов. Выше, чем рейтинг Николая Гончара, бессменного победителя выборов по ЦАО Москвы. 19,1% жителей центра Москвы готовы за меня проголосовать уже сейчас, у всех остальных кандидатов результаты гораздо ниже. При этом до голосования еще три месяца", – написала Соболь в фейсбуке.

Политик отметила, что ФБК будет добиваться отмены решения Мосгорсуда о признании фонда экстремистским во всех инстанциях, вплоть до Европейского суда по правам человека.

Соболь - бывший юрист ФБК. Она пыталась баллотироваться в Мосгордуму в 2019 году, однако не была зарегистрирована. Тогда решение московского избиркома вызвало массовые протесты.