Люди продолжают нести цветы к мемориалам в память о Навальном

В российских городах жители продолжают нести цветы к стихийным мемориалам в память об оппозиционном политике Алексее Навальном.

В Новосибирске и Томске мемориалы оцеплены третьи сутки подряд, сообщает"Говорит НеМосква". В Новосибирске вокруг памятника, куда люди приносят цветы, натянули сигнальные ленты под предлогом сообщения о минировании, однако саперы на место так и не прибыли.

Аналогичным образом сотрудники силовых структур попытались отогнать активистов от стихийного мемориала в Воронеже. Там полиция закрыла вход в парк, куда люди приносили цветы, и через громкоговоритель объявила, что на месте обнаружили "подозрительный предмет", пишет "Новая газета. Европа".

Во многих городах полицейские продолжают переписывать данные тех, кто приходит с цветами. Кого-то отвозят в отделы, где выписывают предостережения.

В Астрахани в субботу задержали Марию Поплавскую после возложения цветов к памятнику жертвам политических репрессий у Лебединого озера. Сразу после того, как девушка положила цветы, к ней подбежали четыре человека в гражданском и доставили в ОВД на улице Кирова. Там у нее посмотрели телефон, провели беседу и отпустили с предостережением.

В Барнауле силовые структуры пригнали пять автозаков и оцепили периметр у стихийного мемориала на Площади Свободы. По данным RusNews, некоторых людей без объяснения причины не пускают возлагать цветы. Не смотря на это, народ продолжает приходить.

В Красноярске возложение цветов проходит без происшествий - сотрудники правоохранительных органов не препятствуют местным жителям, но наблюдают со стороны.

Как писали накануне издание "Вёрстка" и телеграм-канала Svodka, стихийные мемориалы в память о Навальном появились не менее чем в 140 городах России.

По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", за два дня полицейские по всей России задержали более 400 участников акций памяти Алексея Навального. Акции прошли в 36 городах. Больше всего задержанных, около 200, в Санкт-Петербурге. Объединенная городская пресс-служба городских судов отчиталась, что за участие в несогласованных акциях арестовали 42 человека. Им назначили от одного до шести дней ареста. Еще девятерых петербуржцев оштрафовали на суммы от 10 до 15 тысяч рублей, пишет"Медиазона".

Первые решения об арестах вынесли также в Москве. Тверской районный суд назначил по 15 суток Матвею Клестову, Елене Запрудновой и Анне Костяковой, задержанным 16 февраля. Их арестовали по административной статье о неповиновении сотрудникам полиции.

В Брянске двое участников акции получили административные аресты сроком на пять суток. Их обвинили в том, что они находились в общественном месте пьяными.