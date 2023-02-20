Лыжники потребовали от FIS принять меры в связи с изменением климата

Двести спортсменов подписали письмо в Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) с требованием принять меры в связи с изменением климата.

"Мы уже сталкиваемся с последствиями изменения климата в нашей повседневной жизни и в нашей профессии. … Нужны прогрессивные действия", говорится в письме. Текущие усилия FIS спортсмены оценили как недостаточные.

Среди прочего авторы письма предложили федерации составить "географически разумный" график соревнований. Сейчас спортсмены вынуждены несколько раз в год летать на большие расстояния – изменение сетки состязаний позволит сократить выбросы углекислого газа, которые способствуют глобальному потеплению.

Кроме того, спортсмены попросили сдвинуть лыжный сезон на месяц вперёд, чтобы "не отставать от климатических изменений".

Из-за глобального потепления на многих альпийских курортах в этом сезоне не хватает снега, что привело к отмене нескольких лыжных соревнований и сорванным отпускам отдыхающих. По мере нагревания планеты это будет случаться всё чаще.

"Я хочу, чтобы следующие поколения тоже ощутили зиму и смогли делать то, что делаю я", – сказал норвежский горнолыжник Александр Омодт Кильде – двукратный призёр Олимпийских игр 2022 года, призёр чемпионата мира 2023 года, подписавший письмо.