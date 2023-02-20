Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Лыжники потребовали от FIS принять меры в связи с изменением климата

Снежные пушки на горнолыжном курорте во Франции, 5 января 2023 года

Двести спортсменов подписали письмо в Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) с требованием принять меры в связи с изменением климата.

"Мы уже сталкиваемся с последствиями изменения климата в нашей повседневной жизни и в нашей профессии. … Нужны прогрессивные действия", говорится в письме. Текущие усилия FIS спортсмены оценили как недостаточные.

Среди прочего авторы письма предложили федерации составить "географически разумный" график соревнований. Сейчас спортсмены вынуждены несколько раз в год летать на большие расстояния – изменение сетки состязаний позволит сократить выбросы углекислого газа, которые способствуют глобальному потеплению.

Кроме того, спортсмены попросили сдвинуть лыжный сезон на месяц вперёд, чтобы "не отставать от климатических изменений".

Из-за глобального потепления на многих альпийских курортах в этом сезоне не хватает снега, что привело к отмене нескольких лыжных соревнований и сорванным отпускам отдыхающих. По мере нагревания планеты это будет случаться всё чаще.

"Я хочу, чтобы следующие поколения тоже ощутили зиму и смогли делать то, что делаю я", – сказал норвежский горнолыжник Александр Омодт Кильде – двукратный призёр Олимпийских игр 2022 года, призёр чемпионата мира 2023 года, подписавший письмо.

  • Глобальное потепление в значительной степени вызвано парниковыми газами. По данным Всемирной метеорологической организации, в 2021 году концентрация углекислого газа, метана и закиси азота достигла рекордных уровней. Ожидается, что по итогам 2022 года содержание этих газов в атмосфере выросло ещё больше.
  • Также из-за глобального потепления к 2100 году на Земле может исчезнуть каждый десятый вид животных и растений.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG