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МАГАТЭ проведёт экстренную встречу из-за атак на Запорожскую АЭС

АЭС в Энергодаре
АЭС в Энергодаре

Совет управляющих организации ООН по ядерной безопасности (МАГАТЭ) объявил о намерении собраться на этой неделе на экстренное заседание по ситуации на Запорожской АЭС. Совещание назначено на четверг по запросам Украины и России в связи с атаками дронов на станцию.

7 апреля МАГАТЭ сообщало, что в результате атаки дронов было повреждено здание шестого энергоблока АЭС в Энергодаре, которая с марта 2022 года находится под контролем российских военных. Ответственных за удары международные эксперты при этом не назвали.

Агентство ООН отмечало, что ядерная безопасность АЭС не пострадала, но в целом миссия МАГАТЭ охарактеризовала произошедшее как серьёзный инцидент, представляющий опасность для защитной оболочки реактора.

"Росатом" заявил в конце минувшей недели, что Запорожская АЭС подверглась беспрецедентной серии атак украинских дронов, ставящих безопасность станции под прямую угрозу. В Главном управлении разведки Украины подчеркнули, что Киев не причастен ни к каким вооруженным провокациям на оккупированной атомной станции.

В конфиденциальном письме государствам-членам от 9 апреля председатель правления Совета управляющих МАГАТЭ сообщил, что днём ранее Украина и Россия обратились к нему с просьбой о созыве внеочередного совещания, передаёт Reuters.

Во вторник Международное агентство по атомной энергии сообщило, что организацию проинформировали о новой атаке на АЭС на юге Украины. В заявлении МАГАТЭ говорится, что поступили сведения о стрельбе и последующем громком взрыве. Одновременно назначенное оккупационными властями руководство ЗАЭС уведомило об ударе дрона по крыше тренажёрного центра станции, расположенного недалеко от неё. Вину администрация станции возложила на ВСУ. В МАГАТЭ отметили, что его команде не был предоставлен доступ к месту атаки.

"Сегодняшний инцидент, хоть и за периметром объекта, является зловещим событием, поскольку указывает на очевидную готовность продолжать нападения, несмотря на серьёзную опасность", - заявил 9 апреля глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он добавил, что кто бы ни стоял за атаками, эти люди "играют с огнём".

  • Запорожская АЭС – крупнейшая атомная электростанция Европы. Её территория периодически подвергается обстрелам, в которых Украина и Россия обвиняют друг друга. Украинские власти также заявляли, что российская армия использовала ЗАЭС для хранения военной техники и дислокации своих военнослужащих.
  • Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Один энергоблок находится в режиме горячей остановки для обеспечения собственных нужд станции, остальные блоки сейчас в холодном режиме.

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