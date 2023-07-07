МАГАТЭ: разрешения на осмотр крыш энергоблоков ЗАЭС пока нет

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что эксперты ООН пока не получили доступа к крышам энергоблоков ядерных реакторов Запорожской АЭС в оккупированном российскими военнослужащими Энергодаре. Гросси сказал об этом в пятницу, 7 июля, находясь с поездкой в Японии.

Ранее на этой неделе Украина и Россия обменялись обвинения в подготовке атаки на крупнейшей в Европе атомной электростанции в Запорожской области Украины. В частности, украинский президент Владимир Зеленский, сославшись на данные разведки, предупредил, что российские военные разместили на крышах "нескольких" энергоблоков ЗАЭС взрывчатку.

5 июля глава МАГАТЭ запросил у российских властей доступ для экспертов организации на крыши 3-го и 4-го энергоблоков. "Я вполне уверен, что мы получим это разрешение", - подчеркнул Рафаэль Гросси в пятницу в Токио. Он отметил, что речь идёт об "активной зоне боевых действий", поэтому иногда на то, чтобы получить разрешение, "уходит один или два дня".

Рафаэль Гросси также сказал, что сотрудники его агентства "добились некоторого прогресса" в инспектировании ряда помещений Запорожской АЭС после поступившей информации о том, что станция могла быть заминирована. Помимо доступа на крыши энергоблоков эксперты МАГАТЭ планировали осмотреть часть машинных залов и системы охлаждения. Как сказал Гросси, инспекторы побывали на территории, где расположены резервуары с водой "и другие места". Признаков того, что там может находиться взрывчатка, эксперты ООН не увидели, добавил руководитель агентства.

На этой неделе также сообщалось, что Радио Свобода и расследовательский проект "Схемы" обнаружили на спутниковых снимках Planet.com, сделанных утром 5 июля, новые объекты, которых там не было еще два дня назад. Объекты расположены на крыше 4-го энергоблока, о минировании которого российской армией во вторник на этой неделе сообщал Генштаб ВСУ. По данным штаба, заминирована и крыша 3-го энергоблока.

Дополнительный журналистский анализ спутниковых снимков Planet Labs показал, что первые посторонние объекты на крыше 4-го энергоблока ЗАЭС (в других местах и в другом количестве по сравнению с расположением на снимке 5 июля) появились не ранее 26 апреля нынешнего года. На некоторых снимках, сделанных после этой даты, но до 5 июля, также можно увидеть белые точки, которых там не было ни в апреле, ни ранее. Это подтверждает, что в последние месяцы российские оккупационные силы разместили неизвестные объекты на крыше атомной электростанции.