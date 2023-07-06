На снимках крыши ЗАЭС нашли объекты, которых прежде там не было

Радио Свобода и расследовательский проект "Схемы" обнаружили на спутниковых снимках Planet.com, сделанных утром 5 июля, новые объекты, которых там не было еще два дня назад.

Объекты расположены на крыше 4-го энергоблока, о минировании которого российской армией во вторник на этой неделе сообщал Генштаб ВСУ. По данным штаба, заминирована и крыша 3-го энергоблока.

Как отмечается в публикации расследователей, снимок с разрешением 0,5 метра/пиксель не позволяет понять, что именно появилось на крыше. С уверенностью можно говорить лишь о том, что этих объектов нет ни на одном другом спутниковом снимке четвёртого энергоблока за последние полтора года.



Радио Свобода также нашло видео, на котором хорошо видна крыша 4-го энергоблока. Оно было снято в 2017 году и опубликовано в официальном YouTube-канале Запорожской АЭС. На кадрах видно, что никаких объектов, которые могли бы соответствовать белым точкам на спутниковом снимке 5 июля, на крыше нет.

4 июля о том, что российские военные разметили взрывчатку на крышах "нескольких" энергоблоков Запорожской АЭС, написал в телеграме и президент Украины Владимир Зеленский. Представитель Главного управления разведки Украины (ГУР) Андрей Юсов в марте 2022 года говорил, что Россия "разместила средства поражения" на ЗАЭС, чтобы "сымитировать украинский удар" и потребовать "мораторий на военные действия".

В разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном во вторник президент Украины Зеленский, по его собственным словам, предупредил о "подготовке оккупационными войсками опасных провокаций" на Запорожской атомной электростанции.

5 июля глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси попросил у российских властей предоставить экспертам организации доступ на крыши 3-го и 4-го энергоблоков, а также в другие части станции, такие, как турбинные залы и помещения системы охлаждения. В сообщении МАГАТЭ, которое в среду приводило агентство Reuters, говорилось, что сотрудники агентства ООН, наблюдающие на месте за состоянием ЗАЭС, пока не обнаружили признаков минирования или наличия взрывчатых веществ на станции. Одновременно отмечалось, что экспертам необходим дополнительный доступ к некоторым участкам атомного объекта в Энергодаре, находящегося уже больше года под контролем российских военных.

Глава ГУР Кирилл Буданов 20 июня говорил о том, что российские военные заминировали пруд-охладитель ЗАЭС. После разрушения в июне Каховской ГЭС этот пруд, отделенный от обмелевшего Каховского водохранилища дамбой, является основным источником воды для охлаждения реакторов АЭС, которые требуют его даже в остановленном состоянии.