Макаревича признали иноагентом за комментарии в СМИ

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич признан иноагентом за комментарии в СМИ, в том числе иностранных. Минюст посчитал это "иностранным влиянием". Об этом РБК рассказал адвокат музыканта Александр Передрук.
"Иностранного финансирования не нашли, но, поскольку он давал интервью иностранным журналистам, это посчитали иностранным влиянием. Якобы они предоставили ему площадку для распространения мнения", – сказал Передрук, который передал копию мнения Минюста журналистам.
Макаревич стал первым, кого включили в список иноагентов не за финансирование, а из-за "иностранного влияния", отмечает юрист Павел Чиков. Закон, по которому иноагентом смогут объявить любого, кто находится под "иностранным влиянием", вступает в силу 1 декабря.
В случае Макаревича "иностранным влиянием" Минюст счёл его мартовские интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону и телеканалу "Дождь", где он в частности высказывался о войне в Украине. Также Минюст заявил, что Макаревич в своём телеграм-канале систематически распространяет негативные комментарии о решениях российских властей, обвиняет их в военных преступлениях и отождествляет современную Россию и нацистскую Германию.
- По состоянию на 26 ноября 2022 года, во все пять списков иностранных агентов, которые формирует Минюст, включены более 340 граждан, СМИ, некоммерческих организаций и общественных объединений. Статус иноагента обязывает среди прочего ежеквартально отчитываться о движении средств на личных счетах и маркировать все публичные сообщения. За ошибки в отчёте или отсутствие маркировки грозит наказание вплоть до лишения свободы.
- Недавно законодательство в отношении "иноагентов" ужесточили. В частности им будет запрещено преподавать несовершеннолетним, быть организаторами публичных мероприятий, служить в армии по контракту и быть членами избирательных комиссий. Любая информация, произведённая "иноагентами", будет запрещена к распространению среди детей.
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