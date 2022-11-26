Макаревича признали иноагентом за комментарии в СМИ

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич признан иноагентом за комментарии в СМИ, в том числе иностранных. Минюст посчитал это "иностранным влиянием". Об этом РБК рассказал адвокат музыканта Александр Передрук.

"Иностранного финансирования не нашли, но, поскольку он давал интервью иностранным журналистам, это посчитали иностранным влиянием. Якобы они предоставили ему площадку для распространения мнения", – сказал Передрук, который передал копию мнения Минюста журналистам.

Макаревич стал первым, кого включили в список иноагентов не за финансирование, а из-за "иностранного влияния", отмечает юрист Павел Чиков. Закон, по которому иноагентом смогут объявить любого, кто находится под "иностранным влиянием", вступает в силу 1 декабря.

В случае Макаревича "иностранным влиянием" Минюст счёл его мартовские интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону и телеканалу "Дождь", где он в частности высказывался о войне в Украине. Также Минюст заявил, что Макаревич в своём телеграм-канале систематически распространяет негативные комментарии о решениях российских властей, обвиняет их в военных преступлениях и отождествляет современную Россию и нацистскую Германию.