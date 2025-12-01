Песков: встреча Путина и Уиткоффа запланирована на 2 декабря

Встреча Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом пройдёт в Москве во второй половине дня во вторник 2 декабря. Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, у Путина 1 декабря "будет несколько совещаний непубличного характера в рамках подготовки к российско-американским контактам". Он также не исключил, что по итогам встречи может быть сделано совместное заявление.
Накануне Уиткофф, который уже несколько раз в этом году встречался с Путиным, в составе американской делегации принимал участие во встрече с делегацией Украины во Флориде. Обсуждались различные аспекты мирного плана США. Обе стороны назвали встречу конструктивной и заявили о продвижении вперёд, однако о каких-либо конкретных договорённостях не сообщалось. После встречи Уиткофф сообщил, что 1 декабря, как и планировалось, отправится в Россию, чтобы продолжить обсуждение мирной инициативы.
Сообщалось, что вместе с ним отправится зять президента США Джаред Кушнер, также участвовавший в переговорах с Украиной. Песков о Кушнере не упомянул.
Пресс-секретарь также сказал, что Кремль не будет обсуждать пункты возможного мирного плана через СМИ.
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник прокомментировал состоявшиеся накануне во Флориде переговоры делегаций Украины и США. Он отметил, что встреча была "очень конструктивной", но "есть непростые вещи, над которыми ещё надо поработать". По словам Зеленского, Украина определится с дальнейшими действиями после того, как её делегация вернётся из США и расскажет президенту об итогах встречи.
В понедельник Зеленский посещает Францию. СМИ распространили кадры его встречи с президентом Эммануэлем Макроном.
- По данным The Wall Street Journal, переговоры во Флориде включали вопросы о возможных выборах, территориях и гарантиях безопасности. Издание пишет, что переговоры между США и Украиной длились более четырех часов.
- Источник CNN утверждает, что одним из самых "проблемных аспектов" первоначального мирного предложения США из 28 пунктов было условие об официальном отказе Украины от своего стремления к вступлению в НАТО. Теперь переговорщики, по словам собеседника телеканала, обсуждают возможный сценарий, при котором Украине фактически будет запрещено вступать в Севроатлантический союз - без того, чтобы сам Киев формально отказывался от своего права стремиться к членству в НАТО.
- "РБК-Украина" со ссылкой на источик пишет, что во Флориде, в частности, активно обсуждались вопросы территорий, затрагивалась также тема членства Украины в НАТО. По его словам, США "доносят до Украины позицию РФ, которая требует полного выхода украинских сил с Донбасса", но "позиция Украины остается неизменной: дискуссия по территориям должна начинаться с текущей линии соприкосновения". Владимир Путин на днях заявлял, что Украина должна вывести войска со всех "занятых территорий", прямо не упомянув при этом Донбасс.