Песков: встреча Путина и Уиткоффа запланирована на 2 декабря

Встреча Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом пройдёт в Москве во второй половине дня во вторник 2 декабря. Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, у Путина 1 декабря "будет несколько совещаний непубличного характера в рамках подготовки к российско-американским контактам". Он также не исключил, что по итогам встречи может быть сделано совместное заявление.

Накануне Уиткофф, который уже несколько раз в этом году встречался с Путиным, в составе американской делегации принимал участие во встрече с делегацией Украины во Флориде. Обсуждались различные аспекты мирного плана США. Обе стороны назвали встречу конструктивной и заявили о продвижении вперёд, однако о каких-либо конкретных договорённостях не сообщалось. После встречи Уиткофф сообщил, что 1 декабря, как и планировалось, отправится в Россию, чтобы продолжить обсуждение мирной инициативы.

Сообщалось, что вместе с ним отправится зять президента США Джаред Кушнер, также участвовавший в переговорах с Украиной. Песков о Кушнере не упомянул.

Пресс-секретарь также сказал, что Кремль не будет обсуждать пункты возможного мирного плана через СМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник прокомментировал состоявшиеся накануне во Флориде переговоры делегаций Украины и США. Он отметил, что встреча была "очень конструктивной", но "есть непростые вещи, над которыми ещё надо поработать". По словам Зеленского, Украина определится с дальнейшими действиями после того, как её делегация вернётся из США и расскажет президенту об итогах встречи.

В понедельник Зеленский посещает Францию. СМИ распространили кадры его встречи с президентом Эммануэлем Макроном.