Макрон попросил Лекорню провести переговоры "о стабильности страны"

Президент Франции Эммануэль Макрон вечером в понедельник попросил ушедшего утром 6 октября в отставку премьер-министра Себастьена Лекорню провести в ближайшие два дня "окончательные переговоры" с политическими силами с целью выработать "платформу для действий и стабильности страны". Об этом заявили в Елисейском дворце.

Сам Лекорню подтвердил, что принял предложение президента и проведёт переговоры с политическими силами "ради стабильности страны". "Вечером в среду я скажу главе государства, возможен ли выход или нет, и он сможет сделать необходимые выводы", - написал Лекорню в соцсети X.

Речь на данный момент не идёт о новом назначении Лекорню премьером, а о попытке найти компромисс, чтобы избежать роспуска парламента. Газета Le Figaro пишет со ссылкой на источники, что даже в случае успеха переговоров Лекорню вряд ли вновь будет назначен премьером - утверждается, что он сам исключил такой вариант.

О своей отставке с поста министра обороны вечером в понедельник объявил Брюно Ле Мэр. Именно его назначение отвергли многие политики, в том числе готовые поддержать новый кабинет. Ле Мэр в прошлом занимал пост министра финансов, и многие считают его ответственным за бюджетный кризис.

В Елисейском дворце заявили, что в случае провала новой попытки переговоров Макрон "возьмёт на себя ответственность", что, по всей видимости, означает назначение досрочных парламентских выборов.

У сторонников президента, к которым относится Лекорню, в нынешнем созыве Национальной ассамблеи нет большинства. Кабинету необходимо опираться на поддержку или левых, или правых. Крайне правое Национальное объединение и крайне левая "Непокорная Франция" настаивают на досрочных выборах - или на отставке президента. Социалисты призывают назначить премьером представителя левых сил.

Лекорню подал в отставку меньше чем через месяц после своего назначения. Сегодня должно было состояться первое заседание его правительства.

Отставка Лекорню стала третьим уходом главы правительства Франции в течение года и шестым с 2022 года. Бывший премьер-министр Франсуа Байру подал в отставку через 9 месяцев после назначения после того, как 8 сентября парламент выразил недоверие его правительству.

Байру не сумел провести через парламент бюджет, предусматривающий меры жёсткой экономии для сокращения дефицита. В воскресенье аналитики отмечали, что правительству Лекорню принять бюджет также, скорее всего, не удастся. Ему не удалось заручиться поддержкой депутатов от Социалистической партии, голоса которых могли оказаться решающими при голосовании за правительственные законопроекты.