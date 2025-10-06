Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал в отставку меньше через месяц после его назначения. Сегодня должно было состояться первое заседание его правительства.

Отставка уже принята президентом Макроном, передают Le Figaro и BFM TV. Срок службы Лекорню стал самым коротким для премьер-министра в современной истории Франции.

Накануне вечером Лекорню объявил состав нового кабинета министров. Ключевые посты в нём заняли сторонники президента Макрона и министры из предыдущего правительства. Это вызвало резкую критику оппозиции, отмечает BFM TV.

Отставка Лекорню стала третьим увольнением главы правительства Франции в течение года и шестым с 2022 года. Бывший премьер-министр Франсуа Байру подал в отставку через 9 месяцев после назначения после того, как 8 сентября парламент выразил недоверие его правительству.

Он не сумел провести через парламент бюджет, предусматривающий меры жёсткой экономии для сокращения дефицита. В воскресенье аналитики отмечали, что правительству Лекорню принять бюджет также, скорее всего, не удастся.

Le Figaro приводит цитаты оппозиционных политиков, призывающих к роспуску парламента и проведению новых выборов. Некоторые призывают уйти в отставку и президента Макрона — или объявить ему импичмент.

Входящая в состав правительства Республиканская партия сегодня вечером может принять решение о выходе из кабинета — по этому поводу должны состояться дебаты внутри её стратегического комитета.