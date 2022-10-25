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Макрон попросил папу римского позвонить Путину и Байдену

Встреча Макрона и папы Франциска в ноябре 2021 года

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил папу римского Франциска позвонить президенту России Владимиру Путину, патриарху московскому Кириллу и президенту США Джо Байдену, чтобы попытаться остановить войну в Украине. Об этом сообщает агентство France24 со ссылкой на французский еженедельник Le Point.

"Нам нужно, чтобы Соединённые Штаты сели за стол переговоров для продвижения мирного процесса в Украине", – сказал Макрон после встречи с понтификом в Ватикане. По мнению Макрона, папа римский "может оказать влияние" на Байдена, так как у них "настоящие доверительные отношения".

Президент Франции посетил Ватикан 24 октября, где в третий раз встретился с папой Франциском. Они обменялись подарками и обсудили среди прочего войну в Украине.

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