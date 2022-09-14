Папа римский Франциск: Бог не одобряет войну

Папа римский Франциск выступил на VII съезде лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане. Он заявил, что Бог не одобряет войны, а ведет людей путём мира. Папа не упомянул конкретно войну в Украине, но призвал всех религиозных лидеров стремиться направить свою паству на мирный путь.
Высказывание понтифика многими было воспринято как критика патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который выступал в поддержку войны России в Украине. Ранее сообщалось, что Кирилл тоже примет участие в съезде религиозных лидеров, как он делал годами, и что на съезде состоятся его переговоры с папой римским. Однако незадолго до открытия съезда было объявлено, что Кирилл решил отменить свой визит.
Глава РПЦ прислал своё послание съезду в письменном виде. В нём Кирилл критикует Запад за попытки строить мир без опоры на нравственные ценности. Приехавший на съезд вместо Кирилла митрополит Антоний также указал, что современное мировое сообщество возвело в культ эгоцентризм, который влечет за собой вымывание ценностей брака, семьи, почтения к старшим, возвышение человеческих пороков и девиаций над ценностями здорового человеческого общества.
- Патриарх Кирилл ранее поддержал военное вторжение России в Украину. В своих выступлениях он обвинял в разжигании конфликта страны Запада и некие антицерковные силы и говорил, что российские военные в Украине защищают Россию.
- Вскоре после начала войны, 16 марта, состоялась телефонная беседа патриарха Кирилла и папы Франциска. По словам Франциска, Кирилл долго зачитывал по бумажке сведения о геополитике и о подлётном времени ракет НАТО. Папа посоветовал патриарху вспомнить, что он не чиновник, не "алтарный служка Путина", и говорить на подобающем священнику языке веры и Иисуса. К согласию главы православной и католической церквей тогда не пришли.
- Съезд лидеров мировых и традиционных религий был учрежден в столице Казахстана его бывшим президентом Нурсултаном Назарбаевым 19 лет назад и проводится каждые три года. В нем принимают участие руководители духовенства от ислама, христианства, иудаизма, буддизма, синтоизма, даосизма и других традиционных религий. Задачи съезда – поиск общечеловеческих ориентиров в мировых и традиционных формах религий, укрепление межконфессионального диалога и развитие культуры толерантности и взаимоуважения между религиями.
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