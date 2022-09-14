Папа римский Франциск: Бог не одобряет войну

Папа римский Франциск выступил на VII съезде лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане. Он заявил, что Бог не одобряет войны, а ведет людей путём мира. Папа не упомянул конкретно войну в Украине, но призвал всех религиозных лидеров стремиться направить свою паству на мирный путь.

Высказывание понтифика многими было воспринято как критика патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который выступал в поддержку войны России в Украине. Ранее сообщалось, что Кирилл тоже примет участие в съезде религиозных лидеров, как он делал годами, и что на съезде состоятся его переговоры с папой римским. Однако незадолго до открытия съезда было объявлено, что Кирилл решил отменить свой визит.

Глава РПЦ прислал своё послание съезду в письменном виде. В нём Кирилл критикует Запад за попытки строить мир без опоры на нравственные ценности. Приехавший на съезд вместо Кирилла митрополит Антоний также указал, что современное мировое сообщество возвело в культ эгоцентризм, который влечет за собой вымывание ценностей брака, семьи, почтения к старшим, возвышение человеческих пороков и девиаций над ценностями здорового человеческого общества.