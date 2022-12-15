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Макрон заявил, что не жалеет о поездках в Катар на матчи сборной

Эммануэль Макрон на трибуне стадиона в Катаре

Президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на обоснованности своего решения приехать в Катар, чтобы поддержать футболистов национальной сборной.

В среду Макрон присутствовал на матче полуфинала чемпионата мира-2022, в ходе которого французская команда обыграла сборную Марокко со счётом 2:0. Позднее о поездке в Катар Эммануэля Макрона спросили журналисты - в свете коррупционного скандала вокруг Европарламента и руководства эмирата.

"Четыре года назад я поддержал французскую команду в России, теперь я поддерживаю их в Катаре. Я не чувствую в этой связи дискомфорта", - сказал Макрон, отвечая на вопрос о поездке. 18 декабря президент Франции намерен вернуться в Катар, чтобы посмотреть финал. Французкие футболисты сыграют в нём со сборной Аргентины.

Доха отрицает обвинения в подкупе европейских чиновников с целью лоббирования интересов Катара, связанных с проведением чемпионата.

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